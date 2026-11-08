Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

9 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okul var mı? Valilikten son dakika açıklama geldi mi?
Yurdun farklı bölgelerinde etkili olan kar yağışı, Ankara, Sivas, Tokat, Ağrı, Kastamonu ve Sinop başta olmak üzere çok sayıda il ve ilçeler beyaza bürürken günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Kastamonu'da 230, Sinop'ta ise 20 köy yolunun ulaşıma kapanması üzerine ekipler yolları açmak için çalışma başlattı. Kar yağışının ardından öğrenci ve veliler, “Okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde kar tatili var, valiliklerden açıklama geldi mi?” sorularına yanıt aramaya başladı.
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