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Alarko Holding Gebze'deki fabrikasını kapatıyor mu?

11:17, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Alarko Holding

Alarko Carrier, Gebze Fabrikası’ndaki üretim faaliyetlerini 28 Şubat 2027 tarihi itibarıyla durduracağını açıkladı. Şirket Yönetim Kurulu’nun 5 Kasım 2026 tarihli ve 886 sayılı kararıyla alınan bu kararla birlikte 183 çalışanın iş sözleşmesi feshedilecek ve öngörülen kıdem ve ihbar tazminatlarının toplam tutarı yaklaşık 293 milyon TL olarak belirlendi.

Alarko Carrier Gebze’de bulunan fabrikasının üretim faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.Şirketin yeniden yapılanma süreci kapsamında alınan karar doğrultusunda tesisteki üretimin 28 şubat 2027 itibariyle tamamen durdurulması planlanıyor.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, tesisteki üretim faaliyetleri mevcut siparişlerin tamamlanmasının ardından sona erecek.

5 Kasım 2026 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda alınan kapanış kararının, Alarko Holding ile Carrier HVACR Investments B.V. arasında imzalanan hisse devri ve faaliyet ayrıştırma sözleşmesi kapsamında verildiği belirtildi.

Fabrikanın kapanmasıyla üretim, Ar-Ge ve idari kadrolarda görev yapan toplam 183 çalışanın iş sözleşmesi feshedilecek. Çalışanlardan 119'unun iş akdi 31 Aralık 2026 itibarıyla sona erecek. Kalan 64 personel ise sevkiyat ve fabrikanın tahliye işlemleri için Şubat 2027 sonuna kadar çalışmayı sürdürecek.

Şirket, işten çıkarılacak personele toplam yaklaşık 293 milyon TL kıdem ve ihbar tazminatı ödeneceğini bildirdi. Fabrikanın en geç 28 Şubat 2027'de tamamen kapatılması planlanıyor.

Gebze tesisinde Carrier markalı klima santrali, çatı tipi klima ve fancoil ekipmanları üretiliyordu. Tesisin şirketin toplam üretim maliyetindeki payı yüzde 55, net satış gelirlerindeki payı ise yaklaşık yüzde 13 seviyesindeydi. Kapatma kararının ardından şirketin Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında üretim devam edecek. Alarko markalı yerli ısıtma ve soğutma cihazlarının imalatı, yedek parça tedariki ve servis faaliyetleri bu tesis üzerinden sürdürülecek.


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Başlıklar :Alarko HoldingGebzeCarrier HVACR
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Alarko Holding Gebze'deki fabrikasını kapatıyor mu?
Alarko Holding
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