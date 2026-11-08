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Emekli zammı 2027: Ocakta emekli zammı ne kadar, kaç lira olacak?

09:40, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlayan emekliler için yapılacak yeni maaş düzenlemesi çalışmalarında sona geliniyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2027 maaş zammına ilişkin yeni açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıl sonuna kadar emeklilere enflasyonun üzerinde destek sağlanacağını belirtirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli aylıklarına yapılacak düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını belirtti. Peki, 2027 emekli maaşı ne kadar olacak, en düşük emekli aylığı kaç TL'ye çıkacak? İşte detaylar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Işıkhan, emekli aylıkları, istihdam politikaları, yeni nesil çalışma modelleri ve SGK'da dijitalleşme adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Emekliler için yürütülen çalışmalarda temel amacın adalet ve hakkaniyet olduğunu vurgulayan Işıkhan, farklı alternatiflerin değerlendirildiğini söyledi. Bakan Işıkhan şunları kaydetti: "Tüm emeklilerimizi kapsayacak, hakkaniyetli ve adil bir düzenlemeyi hayata geçirecek ve emekli aylıklarına yansıtacağız. Temel ilkelerimiz bu. Cumhurbaşkanı'mızın kabine toplantısı sonrasında ifade ettiği gibi, emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz."

Prim gün sayısı ve yaşın önemli unsurlar olduğunu ancak çalışmaların sürdüğünü belirten Işıkhan, en düşük emekli aylığı konusunda geçmiş yıllarda olduğu gibi enflasyon ve yıl sonu enflasyon farklarının gözetileceğini bildirdi.

Emekli maaşlarına düzenlemeden kimler yararlanacak?

Emekli maaşlarına yönelik iyileştirme çalışması, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda da gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hazırlanan düzenlemenin kapsamına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, mevcut değerlendirmelere göre yapılacak düzenlemenin tüm emeklileri kapsamasının öngörüldüğünü açıkladı. Artış oranlarının emeklilerin yaşına ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaştırılmasının daha adil olabileceğini belirten Şimşek, seyyanen zam seçeneğinde de bu kriterlerin dikkate alınabileceğini söyledi.

Çalışmanın henüz tamamlanmadığını vurgulayan Bakan Şimşek, bu aşamada kesin bir zam rakamı açıklamanın doğru olmayacağını ifade etti.

Emekliye seyyanen zam ne kadar verilecek?

Emeklilerin gündemindeki en önemli başlıklardan biri de seyyanen zam seçeneği oldu. AK Parti kulislerine dayandırılan iddialara göre, emekli aylıklarına 10 bin TL veya 15 bin TL tutarında ilave ödeme yapılması seçenekleri üzerinde duruluyor.

Merkez Bankası beklenti anketlerinde kasım ayı enflasyonu yüzde 1,18, aralık ayı enflasyonu ise yüzde 0,97 seviyesinde öngörülüyor.

Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri için oluşacak zam oranlarına ilişkin hesaplamalar da şekillenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 8,28 zam, Memur ve memur emeklileri için yüzde 6,26 artış beklentisi bulunuyor.

Kesin oranlar, yılın son iki aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak. Ocak 2027 zammı öncesinde en düşük emekli aylığı için yapılan hesaplamalar da dikkat çekiyor.

Mevcut 23 bin 552 TL seviyesindeki en düşük emekli maaşının, yüzde 10,62 oranında artış yapılması senaryosunda 26 bin 54 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Bu tutar, yalnızca öngörülen enflasyon artışına dayalı hesaplamayı yansıtıyor. Hükümetin refah payı veya seyyanen zam kararı alması durumunda en düşük emekli aylığında daha farklı rakamlar gündeme gelebilecek. 2027 ocak zammıyla birlikte memur emeklilerinin aylıklarında da artış yaşanacak.

Mevcut 31 bin 527 TL seviyesindeki en düşük memur emekli aylığının, hesaplamalarda öngörülen yüzde 8,56'lık artışla 34 bin 225 TL'ye ulaşabileceği belirtiliyor. Memur maaşları için yapılan hesaplamalarda da yeni tutarlar dikkat çekiyor. Mevcut 70 bin 224 TL seviyesindeki en düşük memur maaşının, aynı tahminler doğrultusunda 76 bin 253 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Başlıklar :emekliseyyanen zamrefah payıemekli zammı
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Emekli zammı 2027: Ocakta emekli zammı ne kadar, kaç lira olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Işıkhan, emekli aylıkları, istihdam politikaları, yeni nesil çalışma modelleri ve SGK'da dijitalleşme adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Emekliler için yürütülen çalışmalarda temel amacın adalet ve hakkaniyet olduğunu vurgulayan Işıkhan, farklı alternatiflerin değerlendirildiğini söyledi. Bakan Işıkhan şunları kaydetti: "Tüm emeklilerimizi kapsayacak, hakkaniyetli ve adil bir düzenlemeyi hayata geçirecek ve emekli aylıklarına yansıtacağız. Temel ilkelerimiz bu. Cumhurbaşkanı'mızın kabine toplantısı sonrasında ifade ettiği gibi, emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz."

Prim gün sayısı ve yaşın önemli unsurlar olduğunu ancak çalışmaların sürdüğünü belirten Işıkhan, en düşük emekli aylığı konusunda geçmiş yıllarda olduğu gibi enflasyon ve yıl sonu enflasyon farklarının gözetileceğini bildirdi.

Emekli maaşlarına düzenlemeden kimler yararlanacak?

Emekli maaşlarına yönelik iyileştirme çalışması, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda da gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hazırlanan düzenlemenin kapsamına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, mevcut değerlendirmelere göre yapılacak düzenlemenin tüm emeklileri kapsamasının öngörüldüğünü açıkladı. Artış oranlarının emeklilerin yaşına ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaştırılmasının daha adil olabileceğini belirten Şimşek, seyyanen zam seçeneğinde de bu kriterlerin dikkate alınabileceğini söyledi.

Çalışmanın henüz tamamlanmadığını vurgulayan Bakan Şimşek, bu aşamada kesin bir zam rakamı açıklamanın doğru olmayacağını ifade etti.

Emekliye seyyanen zam ne kadar verilecek?

Emeklilerin gündemindeki en önemli başlıklardan biri de seyyanen zam seçeneği oldu. AK Parti kulislerine dayandırılan iddialara göre, emekli aylıklarına 10 bin TL veya 15 bin TL tutarında ilave ödeme yapılması seçenekleri üzerinde duruluyor.

Merkez Bankası beklenti anketlerinde kasım ayı enflasyonu yüzde 1,18, aralık ayı enflasyonu ise yüzde 0,97 seviyesinde öngörülüyor.

Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri için oluşacak zam oranlarına ilişkin hesaplamalar da şekillenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 8,28 zam, Memur ve memur emeklileri için yüzde 6,26 artış beklentisi bulunuyor.

Kesin oranlar, yılın son iki aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak. Ocak 2027 zammı öncesinde en düşük emekli aylığı için yapılan hesaplamalar da dikkat çekiyor.

Mevcut 23 bin 552 TL seviyesindeki en düşük emekli maaşının, yüzde 10,62 oranında artış yapılması senaryosunda 26 bin 54 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Bu tutar, yalnızca öngörülen enflasyon artışına dayalı hesaplamayı yansıtıyor. Hükümetin refah payı veya seyyanen zam kararı alması durumunda en düşük emekli aylığında daha farklı rakamlar gündeme gelebilecek. 2027 ocak zammıyla birlikte memur emeklilerinin aylıklarında da artış yaşanacak.

Mevcut 31 bin 527 TL seviyesindeki en düşük memur emekli aylığının, hesaplamalarda öngörülen yüzde 8,56'lık artışla 34 bin 225 TL'ye ulaşabileceği belirtiliyor. Memur maaşları için yapılan hesaplamalarda da yeni tutarlar dikkat çekiyor. Mevcut 70 bin 224 TL seviyesindeki en düşük memur maaşının, aynı tahminler doğrultusunda 76 bin 253 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

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