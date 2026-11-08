Şimşek, mevcut değerlendirmelere göre yapılacak düzenlemenin tüm emeklileri kapsamasının öngörüldüğünü açıkladı. Artış oranlarının emeklilerin yaşına ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaştırılmasının daha adil olabileceğini belirten Şimşek, seyyanen zam seçeneğinde de bu kriterlerin dikkate alınabileceğini söyledi.

Çalışmanın henüz tamamlanmadığını vurgulayan Bakan Şimşek, bu aşamada kesin bir zam rakamı açıklamanın doğru olmayacağını ifade etti.