Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 atama takvimi: Sağlık Bakanlığı 38 bin sözleşmeli personel ve işçi alımı ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Hava durumu: Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı olan iller hangileri?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Malatya, Elazığ, Iğdır, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak; Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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