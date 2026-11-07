Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları 2026! Adalet Bakanlığı personel alımı sonucu isim listesi açıklandı mı?

Akaryakıta indirim geldi mi? BENZİN VE MOTORİN İNDİRİMİ! 7 Kasım Benzin ne kadar, LPG ve motorin kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler, araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Brent petrol fiyatlarında görülen gerilemenin ardından benzin, motorin ve LPG fiyatlarının hangi seviyelerde olduğu yeniden araştırılmaya başladı. Döviz kurundaki hareketlilik ve uluslararası petrol piyasalarındaki gelişmeler, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkilerken sürücüler de günlük yakıt giderlerini hesaplamak için güncel pompa fiyatlarını takip ediyor. 7 Kasım 2026 Cumartesi günü itibarıyla özellikle büyükşehirlerdeki benzin ve motorin fiyatları merak konusu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan araç sahipleri, depolarını doldurmadan önce litre fiyatlarını öğrenmek istiyor. Peki, bugün benzin ne kadar, motorin ve LPG litre fiyatı kaç TL oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları hangi seviyede? İşte il il güncel fiyatlar...