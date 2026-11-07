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3600 günle emeklilik formülü netleşti! EYT sonrası emeklilikte taslak oluştu

11:41, 07/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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3600 gün primle emeklilik şartları, 2026 yılında normal emeklilik için gereken prim gün sayısını tamamlayamayan vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Uzun yıllar sigortalı olarak çalışmasına rağmen prim eksiği bulunan kişiler, daha az prim günüyle emekli olma imkânı sunan kısmi emeklilik seçeneğinin hangi koşullarda geçerli olduğunu öğrenmek istiyor. Ancak 3600 prim gününü tamamlamak, tek başına emeklilik hakkı kazanmak için yeterli olmuyor. İlk sigorta giriş tarihi, toplam sigortalılık süresi ve yaş şartının da birlikte karşılanması gerekiyor. Özellikle EYT düzenlemesinin ardından emeklilik kapsamı dışında kalan ve çalışma hayatı boyunca yeterli prim biriktiremeyen vatandaşlar, 3600 gün üzerinden emeklilik seçeneğine yöneliyor. Bu noktada kadın ve erkek sigortalılar için aranan yaş koşulları da farklılık gösterebiliyor. Emeklilik şartlarının hangi tarihte tamamlandığı, kişinin hangi koşullara tabi olacağını belirleyen önemli unsurlar arasında bulunuyor. Peki, 3600 gün primle kimler emekli olabilir, 15 yıllık sigortalılık süresi hangi tarihten itibaren hesaplanır ve kadınlarla erkekler için yaş şartı nasıl belirlenir?

EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamlayamayan vatandaşlar, 2026 yılında kısmi emeklilik şartlarını yakından takip ediyor. Bu kapsamda öne çıkan seçeneklerden biri de 3600 prim günüyle emeklilik olarak biliniyor. Özellikle çalışma hayatına erken yaşlarda başlayan ancak çeşitli nedenlerle uzun süre prim ödeyemeyen sigortalılar, daha düşük prim şartıyla emekli olmanın yollarını araştırıyor. Fakat bu uygulamada yalnızca 3600 gün prim ödemiş olmak yeterli sayılmıyor. Sigortalının ilk işe giriş tarihi, 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlayıp tamamlamadığı ve yaş koşulu birlikte değerlendiriliyor. İlk sigorta girişi belirli tarihlerden önce olan kişiler için farklı koşullar gündeme gelirken, daha sonraki tarihlerde sigortalı olanların tabi olduğu emeklilik hükümleri değişebiliyor. Kadın ve erkek çalışanlar açısından yaş şartının da aynı olmaması, başvuru sürecinde kişisel emeklilik hesabını önemli hale getiriyor. Peki, EYT dışında kalanlar 3600 günle emekli olabilir mi, hangi tarihten önce sigortalı olmak gerekiyor ve yaş şartı nasıl hesaplanıyor?

İkinci emeklilik fırsatı: Hem SGK'dan hem BES'ten maaş alma imkanı! Şartlar belli oldu

Türkiye'de emeklilik sistemi yıllar içinde yapılan düzenlemelerle birlikte önemli değişikliklerden geçti. 1999 ve 2008 yıllarında yapılan reformlarla emeklilik için gereken yaş ve prim koşulları yeniden şekillenirken, 2023 yılında yürürlüğe giren düzenlemeyle 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar açısından yaş şartında önemli bir değişiklik yapıldı. Bu tarihten sonra çalışma hayatına başlayanlar için ise emeklilikte yaş ve prim şartları devam ediyor. Sigortalılık başlangıç tarihine göre gerekli prim günleri yükselirken, emeklilik yaşı da kadın ve erkek çalışanlar için farklı kademelerde uygulanıyor. Ancak yalnızca SGK üzerinden emeklilik seçeneği bulunmuyor. Çalışanlar ve belirli koşullarda çalışmayanlar, SGK kapsamındaki emeklilik sürecini sürdürürken ayrıca bireysel birikime dayalı sistemlerden yararlanarak ikinci bir emeklilik geliri oluşturabiliyor.

İkinci emeklilik nedir?

İkinci emeklilik, SGK'dan alınacak emekli aylığından bağımsız olarak tamamlayıcı bir emeklilik birikimi oluşturulmasına dayanıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) bu kapsamda öne çıkıyor. Önümüzdeki dönemde uygulanması beklenen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) de benzer şekilde emeklilik döneminde SGK aylığına ek bir gelir oluşturması hedefleniyor. Bu sistemlerde yapılan düzenli ödemeler kişinin adına birikiyor, devlet katkısı ile destekleniyor ve birikimler seçilen fonlarda değerlendiriliyor. Böylece SGK'dan emekli olan bir kişi, tamamlayıcı sistemdeki birikimi sayesinde emeklilik döneminde ikinci bir gelir elde edebiliyor.

SGK'dan emekli olan ikinci emeklilik sistemine girebilir mi?

İkinci emeklilik sisteminin yalnızca aktif çalışanlara yönelik olması gerekmiyor. Emekli olan kişiler de sisteme dahil olarak yeni birikim oluşturabiliyor. Çalışmayan kişiler açısından da sistemin dışında kalma zorunluluğu bulunmuyor. Kişiler kendi bütçelerine göre belirledikleri ödemeleri yaparak uzun vadeli birikim oluşturabiliyor. Bu nedenle SGK'dan emekli olmuş olmak, tamamlayıcı emeklilik sistemlerinden yararlanmanın önünde tek başına bir engel oluşturmuyor.

Emekli olduktan sonra çalışanlar da yararlanabilir

Emeklilik sonrasında çalışma hayatına devam eden kişiler açısından da ikinci emeklilik seçeneği gündeme geliyor. Emekli olduktan sonra SGK kapsamında ödenen primlerin niteliği nedeniyle ikinci kez klasik SGK emekliliği elde edilmesi mümkün olmazken, BES gibi tamamlayıcı sistemlerde ayrı birikim oluşturulabiliyor. Bu kişiler düzenli ödeme yaparak ikinci bir emeklilik geliri için birikim yapabiliyor.

Emeklilik şartları sigortalılık türüne göre değişiyor

SGK kapsamında emeklilik koşulları kişinin hangi kurum üzerinden sigortalı olduğuna, işe giriş tarihine, yaşına ve prim günlerine göre farklılaşıyor.

2000 yılında işe başlayan bir kişi için örnek şartlar şu şekilde:

Sistem İşe giriş Kadın Erkek

SSK 2000 7 bin gün, 58 yaş 7 bin gün, 60 yaş

Bağ-Kur 2000 9 bin gün, 58 yaş 9 bin gün, 60 yaş

Emekli Sandığı 2000 20 yıl, 58 yaş 25 yıl, 60 yaş

BES 2000 10 yıl, 56 yaş 10 yıl, 56 yaş

Özellikle BES tarafında emeklilik için gereken sürenin SGK'ya kıyasla daha kısa olması dikkat çekiyor.

BES ile daha erken ikinci emeklilik mümkün

İkinci emeklilik sisteminin en önemli özelliklerinden biri, SGK emekliliğinden farklı şartlara sahip olması.

Örneğin 2000 yılında SGK'ya giriş yapan bir erkek çalışan için verilen örnekte 7 bin prim günü ve 60 yaş şartı bulunuyor. Aynı kişi aynı yıl BES sistemine dahil olmuşsa, 10 yıllık süreyi ve 56 yaş şartını tamamlayarak BES kapsamında emeklilik hakkına ulaşabiliyor. Böylece kişi önce BES'ten, ilerleyen yıllarda ise SGK'dan emekli olabilecek şekilde iki ayrı gelir kaynağı oluşturabiliyor.

İkinci emeklilik için primi kişi belirliyor

Tamamlayıcı emeklilik sistemlerinde ödenecek katkı payının miktarı kişinin tercihine göre belirlenebiliyor. Katılımcı kendi bütçesine uygun bir tutar seçerek düzenli ödeme yapabiliyor ve imkanları arttıkça katkı miktarını yükseltebiliyor.

Devlet de belirli oranlarda katkı sağlayarak birikimin büyümesine destek oluyor.

Örneğin aylık 1.000 lira ödeme yapan bir katılımcının hesabına, verilen yüzde 20'lik devlet katkısı üzerinden 200 lira daha eklenmesi söz konusu oluyor.

Ödenen katkı payları ve devlet katkısı zaman içinde fonlarda değerlendirildiği için emeklilik dönemindeki toplam birikim yalnızca yatırılan ana paradan oluşmuyor.

İkinci emeklilikte yaş şartı bulunuyor mu?

Bireysel emeklilik sistemine giriş için belirli bir yaş sınırının bulunmaması, sistemi uzun vadeli birikim açısından farklı bir noktaya taşıyor. 18 yaşından küçükler de velileri aracılığıyla sistem içerisinde birikim yapabiliyor. Böylece emeklilik dönemine çok daha uzun süre bulunurken başlayan birikimler, zaman içinde daha yüksek bir fon büyüklüğüne ulaşma potansiyeli taşıyor. Sonuç olarak ikinci emeklilik modeli, SGK'dan alınacak emekli aylığının yerine geçen bir sistem değil, emeklilik döneminde SGK gelirine ek bir kaynak oluşturmayı amaçlayan tamamlayıcı bir yapı olarak öne çıkıyor. Çalışanlar, emekliler ve çalışmayanlar kendi durumlarına uygun seçenekler üzerinden uzun vadeli birikim oluşturabiliyor.

Başlıklar :emeklilik3600 Günle Emeklilikeyt
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3600 günle emeklilik formülü netleşti! EYT sonrası emeklilikte taslak oluştu

EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamlayamayan vatandaşlar, 2026 yılında kısmi emeklilik şartlarını yakından takip ediyor. Bu kapsamda öne çıkan seçeneklerden biri de 3600 prim günüyle emeklilik olarak biliniyor. Özellikle çalışma hayatına erken yaşlarda başlayan ancak çeşitli nedenlerle uzun süre prim ödeyemeyen sigortalılar, daha düşük prim şartıyla emekli olmanın yollarını araştırıyor. Fakat bu uygulamada yalnızca 3600 gün prim ödemiş olmak yeterli sayılmıyor. Sigortalının ilk işe giriş tarihi, 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlayıp tamamlamadığı ve yaş koşulu birlikte değerlendiriliyor. İlk sigorta girişi belirli tarihlerden önce olan kişiler için farklı koşullar gündeme gelirken, daha sonraki tarihlerde sigortalı olanların tabi olduğu emeklilik hükümleri değişebiliyor. Kadın ve erkek çalışanlar açısından yaş şartının da aynı olmaması, başvuru sürecinde kişisel emeklilik hesabını önemli hale getiriyor. Peki, EYT dışında kalanlar 3600 günle emekli olabilir mi, hangi tarihten önce sigortalı olmak gerekiyor ve yaş şartı nasıl hesaplanıyor?

İkinci emeklilik fırsatı: Hem SGK'dan hem BES'ten maaş alma imkanı! Şartlar belli oldu

Türkiye'de emeklilik sistemi yıllar içinde yapılan düzenlemelerle birlikte önemli değişikliklerden geçti. 1999 ve 2008 yıllarında yapılan reformlarla emeklilik için gereken yaş ve prim koşulları yeniden şekillenirken, 2023 yılında yürürlüğe giren düzenlemeyle 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar açısından yaş şartında önemli bir değişiklik yapıldı. Bu tarihten sonra çalışma hayatına başlayanlar için ise emeklilikte yaş ve prim şartları devam ediyor. Sigortalılık başlangıç tarihine göre gerekli prim günleri yükselirken, emeklilik yaşı da kadın ve erkek çalışanlar için farklı kademelerde uygulanıyor. Ancak yalnızca SGK üzerinden emeklilik seçeneği bulunmuyor. Çalışanlar ve belirli koşullarda çalışmayanlar, SGK kapsamındaki emeklilik sürecini sürdürürken ayrıca bireysel birikime dayalı sistemlerden yararlanarak ikinci bir emeklilik geliri oluşturabiliyor.

İkinci emeklilik nedir?

İkinci emeklilik, SGK'dan alınacak emekli aylığından bağımsız olarak tamamlayıcı bir emeklilik birikimi oluşturulmasına dayanıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) bu kapsamda öne çıkıyor. Önümüzdeki dönemde uygulanması beklenen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) de benzer şekilde emeklilik döneminde SGK aylığına ek bir gelir oluşturması hedefleniyor. Bu sistemlerde yapılan düzenli ödemeler kişinin adına birikiyor, devlet katkısı ile destekleniyor ve birikimler seçilen fonlarda değerlendiriliyor. Böylece SGK'dan emekli olan bir kişi, tamamlayıcı sistemdeki birikimi sayesinde emeklilik döneminde ikinci bir gelir elde edebiliyor.

SGK'dan emekli olan ikinci emeklilik sistemine girebilir mi?

İkinci emeklilik sisteminin yalnızca aktif çalışanlara yönelik olması gerekmiyor. Emekli olan kişiler de sisteme dahil olarak yeni birikim oluşturabiliyor. Çalışmayan kişiler açısından da sistemin dışında kalma zorunluluğu bulunmuyor. Kişiler kendi bütçelerine göre belirledikleri ödemeleri yaparak uzun vadeli birikim oluşturabiliyor. Bu nedenle SGK'dan emekli olmuş olmak, tamamlayıcı emeklilik sistemlerinden yararlanmanın önünde tek başına bir engel oluşturmuyor.

Emekli olduktan sonra çalışanlar da yararlanabilir

Emeklilik sonrasında çalışma hayatına devam eden kişiler açısından da ikinci emeklilik seçeneği gündeme geliyor. Emekli olduktan sonra SGK kapsamında ödenen primlerin niteliği nedeniyle ikinci kez klasik SGK emekliliği elde edilmesi mümkün olmazken, BES gibi tamamlayıcı sistemlerde ayrı birikim oluşturulabiliyor. Bu kişiler düzenli ödeme yaparak ikinci bir emeklilik geliri için birikim yapabiliyor.

Emeklilik şartları sigortalılık türüne göre değişiyor

SGK kapsamında emeklilik koşulları kişinin hangi kurum üzerinden sigortalı olduğuna, işe giriş tarihine, yaşına ve prim günlerine göre farklılaşıyor.

2000 yılında işe başlayan bir kişi için örnek şartlar şu şekilde:

Sistem İşe giriş Kadın Erkek

SSK 2000 7 bin gün, 58 yaş 7 bin gün, 60 yaş

Bağ-Kur 2000 9 bin gün, 58 yaş 9 bin gün, 60 yaş

Emekli Sandığı 2000 20 yıl, 58 yaş 25 yıl, 60 yaş

BES 2000 10 yıl, 56 yaş 10 yıl, 56 yaş

Özellikle BES tarafında emeklilik için gereken sürenin SGK'ya kıyasla daha kısa olması dikkat çekiyor.

BES ile daha erken ikinci emeklilik mümkün

İkinci emeklilik sisteminin en önemli özelliklerinden biri, SGK emekliliğinden farklı şartlara sahip olması.

Örneğin 2000 yılında SGK'ya giriş yapan bir erkek çalışan için verilen örnekte 7 bin prim günü ve 60 yaş şartı bulunuyor. Aynı kişi aynı yıl BES sistemine dahil olmuşsa, 10 yıllık süreyi ve 56 yaş şartını tamamlayarak BES kapsamında emeklilik hakkına ulaşabiliyor. Böylece kişi önce BES'ten, ilerleyen yıllarda ise SGK'dan emekli olabilecek şekilde iki ayrı gelir kaynağı oluşturabiliyor.

İkinci emeklilik için primi kişi belirliyor

Tamamlayıcı emeklilik sistemlerinde ödenecek katkı payının miktarı kişinin tercihine göre belirlenebiliyor. Katılımcı kendi bütçesine uygun bir tutar seçerek düzenli ödeme yapabiliyor ve imkanları arttıkça katkı miktarını yükseltebiliyor.

Devlet de belirli oranlarda katkı sağlayarak birikimin büyümesine destek oluyor.

Örneğin aylık 1.000 lira ödeme yapan bir katılımcının hesabına, verilen yüzde 20'lik devlet katkısı üzerinden 200 lira daha eklenmesi söz konusu oluyor.

Ödenen katkı payları ve devlet katkısı zaman içinde fonlarda değerlendirildiği için emeklilik dönemindeki toplam birikim yalnızca yatırılan ana paradan oluşmuyor.

İkinci emeklilikte yaş şartı bulunuyor mu?

Bireysel emeklilik sistemine giriş için belirli bir yaş sınırının bulunmaması, sistemi uzun vadeli birikim açısından farklı bir noktaya taşıyor. 18 yaşından küçükler de velileri aracılığıyla sistem içerisinde birikim yapabiliyor. Böylece emeklilik dönemine çok daha uzun süre bulunurken başlayan birikimler, zaman içinde daha yüksek bir fon büyüklüğüne ulaşma potansiyeli taşıyor. Sonuç olarak ikinci emeklilik modeli, SGK'dan alınacak emekli aylığının yerine geçen bir sistem değil, emeklilik döneminde SGK gelirine ek bir kaynak oluşturmayı amaçlayan tamamlayıcı bir yapı olarak öne çıkıyor. Çalışanlar, emekliler ve çalışmayanlar kendi durumlarına uygun seçenekler üzerinden uzun vadeli birikim oluşturabiliyor.

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