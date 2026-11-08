Hava durumu: Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı olan iller hangileri?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun birçok bölgesi için kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalması beklenirken, Rize ve Artvin'de çok kuvvetli ve şiddetli yağış tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayı, İç Ege ile İç Anadolu’da sis ve pus olayı bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bilecik çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 12°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

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DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimleri ile Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

RİZE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Malatya, Elazığ, Iğdır ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu.

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Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.