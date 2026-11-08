Hava durumu: Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı olan iller hangileri?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun birçok bölgesi için kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalması beklenirken, Rize ve Artvin'de çok kuvvetli ve şiddetli yağış tahmin ediliyor.
Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayı, İç Ege ile İç Anadolu’da sis ve pus olayı bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bilecik çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
BURDUR °C, 9°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimleri ile Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
RİZE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Malatya, Elazığ, Iğdır ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu.
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