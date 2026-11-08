Hava durumu: Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı olan iller hangileri?

08/11/2026, Pazar09:26
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
27

Bildirimler

Herkes ünlü çifte anlamını sordu: Sosyal medyada yorum yağdı08 Kasım 2026 09:15 PazarSON DAKİKA
Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in İsrail hayranlığı bitmiyor08 Kasım 2026 09:00 PazarSON DAKİKA
Görenler gözlerine inanamadı07 Kasım 2026 22:46 CumartesiSON DAKİKA
İsrail'de hükümet kurma yetkisi verilen isim belli oldu07 Kasım 2026 22:34 CumartesiSON DAKİKA
CumhurbaşkanI Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in davetine icabetle, 8 Kasım 2026 tarihinde Karabağ’ı ziyaret edecek07 Kasım 2026 21:23 CumartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in İsrail hayranlığı bitmiyorİsrail'de hükümet kurma yetkisi verilen isim belli olduCumhurbaşkanI Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in davetine icabetle, 8 Kasım 2026 tarihinde Karabağ’ı ziyaret edecekTır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yedi kişi hayatını kaybetti, yedi kişi de yaralandıCumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı

Hava durumu: Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı olan iller hangileri?

09:15, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Malatya, Elazığ, Iğdır, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak; Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun birçok bölgesi için kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalması beklenirken, Rize ve Artvin'de çok kuvvetli ve şiddetli yağış tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayı, İç Ege ile İç Anadolu’da sis ve pus olayı bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bilecik çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 12°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimleri ile Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

RİZE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Malatya, Elazığ, Iğdır ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu.

Gündem
Kar yağışı zincirleme kazayı beraberinde getirdi: Yedi araç birbirine girdi altı yaralı
Dünya
İran'da peş peşe patlama sesleri: Gözler Hürmüz Boğazı'nda
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
Başlıklar :hava durumukar yağışıİstanbulAnkaraİzmirMeteoroloji
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Hava durumu: Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı olan iller hangileri?
Hava durumu
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet