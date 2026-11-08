İran'da peş peşe patlama sesleri: Gözler Hürmüz Boğazı'nda

Hürmüz Boğazı'na yakın Keşm Adası'nda iki patlama sesinin duyulduğu bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Keşm Adası'nda iki patlama sesi duyuldu.
Patlama seslerinin adanın iç kesimleri ile doğusundan geldiği belirtildi.
Resmi açıklama yapılmadı
Öte yandan, yarı resmi Fars Haber Ajansı da Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Cask kentinde patlama sesi duyulduğunu aktardı.
Patlamaların kaynağına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
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