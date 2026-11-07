Gazze'de sağanak sonrası çadırlar su içinde kaldı

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İsrail'in saldırılarıyla büyük yıkıma uğrayan Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin yaşam mücadelesi ağırlaşarak devam ediyor. Evlerini kaybettikten sonra derme çatma çadırlara sığınan binlerce kişi, soğuk hava dalgasıyla birlikte başlayan şiddetli yağışların ardından bir kez daha zor durumda kaldı.

Gazze'nin farklı bölgelerinde etkili olan sağanak, yerinden edilen ailelerin kaldığı çadırları sular altında bıraktı. Yağmur sularının yaşam alanlarına dolmasıyla Filistinliler, yataklarını, kıyafetlerini ve kişisel eşyalarını kurtarmak için mücadele etti.

ÇADIRLARINA DOLAN SULARI KOVALARLA BOŞALTMAYA ÇALIŞTILAR

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yaşananlar, Filistinlilerin içinde bulunduğu ağır koşulları bir kez daha gözler önüne serdi. Yağmur sularının çadırların çevresinde birikmesi üzerine aileler, ellerine aldıkları kovalarla suyu uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak yetersiz barınma koşulları ve altyapıdaki yıkım, su baskınlarıyla mücadeleyi daha da zorlaştırdı.

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Deyr el-Belah'ın batısının yanı sıra Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde de çok sayıda çadır sular altında kaldı. Gazze kentindeki liman çevresi ile kuzeyde bulunan Cibaliya ve Beyt Lahiya bölgelerinde de benzer manzaralar yaşandı.

İSRAİL SALDIRILARINDAN SONRA ŞİMDİ DE YAĞMURLA MÜCADELE EDİYORLAR

Evlerini kaybeden ve başka bir yere sığınma imkanı bulunmayan Filistinli aileler, yağmur sularının dolduğu çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında konutların yanı sıra altyapı ve hizmet tesislerinin de büyük ölçüde tahrip edilmesi, yağmur sularının tahliyesini güçleştiriyor.

Bölgede devam eden insani yardım kısıtlamaları nedeniyle çadır, branda ve konteyner gibi barınma malzemelerine ulaşmakta da ciddi zorluklar yaşanıyor.

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SOĞUK HAVA ÇOCUKLARI VE YAŞLILARI TEHDİT EDİYOR

Şiddetli yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi, özellikle çocuklar ve yaşlılar için yeni riskler oluşturuyor.

Su geçiren ve yıpranmış çadırlarda kalan aileler, hem soğuktan korunmaya hem de ellerinde kalan az sayıdaki eşyayı kurtarmaya çalışıyor. Isınma araçlarının ve temel ihtiyaç malzemelerinin yetersizliği ise yaşam koşullarını daha da ağırlaştırıyor.