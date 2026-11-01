İran'da dikkat çeken görüntüler: Gençler Cadılar Bayramı'nı kutladı
İran'ın başkenti Tahran'da gençler, 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı dolayısıyla kostümler giyerek sokaklara çıktı. Kafeler ve restoranlarda düzenlenen etkinliklerde balkabakları, korku temalı süslemeler ve makyajlar dikkat çekti. Kutlamalar, İran'da bu tür etkinliklere yönelik yasak ve kısıtlamalara rağmen gerçekleştirildi.
TAHRAN SOKAKLARINDA CADILAR BAYRAMI HAREKETLİLİĞİ
İran'ın başkenti Tahran'da Cadılar Bayramı kutlamaları kapsamında gençler kostümleri ve dikkat çekici makyajlarıyla sokaklara çıktı. Özellikle kafe ve restoranların bulunduğu Iranshahr Caddesi'nde bir araya gelen gençler, fotoğraf çektirerek kutlamalara katıldı. Bazı kafe ve restoranlar Cadılar Bayramı temalı süslemelerle etkinlik alanlarına dönüştürülürken, balkabakları, iskelet figürleri ve korku temalı dekorlar kullanıldı. Kutlamaların, gençler arasında sosyal medya ve popüler kültürün etkisiyle giderek ilgi gördüğü belirtildi.
KUTLAMALAR YASAKLARA RAĞMEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İran'da yetkililer, Cadılar Bayramı etkinliklerinin kamuya açık işletmelerde düzenlenmesine ve tanıtılmasına yönelik kısıtlamalar getirmişti. İran Esnaf Odası, kutlamalara ev sahipliği yapan kafe ve restoranların kapatılabileceği, sorumlular hakkında adli işlem başlatılabileceği uyarısında bulunmuştu. Öte yandan İran merkezli Iran International'ın haberine göre, cuma akşamı Tahran'ın Iranshahr Caddesi'nde düzenlenen bir Cadılar Bayramı buluşmasına güvenlik güçleri müdahale etti. Haberde bazı kişilerin gözaltına alındığı, çevredeki kafelerin kapatıldığı ve kutlamalara katılanlara müdahalede bulunulduğu aktarıldı.