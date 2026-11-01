Şam'da Osmanlı mirası yeniden hayat buldu: Mimar Sinan'ın eserinde14 yıl sonra ilk ezan okundu

Mimar Sinan'ın Şam'daki eseri Süleymaniye Tekkesi yeniden açıldı

Suriye'nin başkenti Şam'da Osmanlı döneminden günümüze ulaşan tarihi Süleymaniye Tekkesi, kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından düzenlenen törenle yeniden hizmete açıldı. Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan tarihi yapı, Emevi Camisi'nin yakınında bulunuyor. Açılış törenine Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) temsilcilerinin yanı sıra Suriye'den çok sayıda bakan ve Şam Valisi Muhammed Mervan İdlibi katıldı. Tören kapsamında tarihi yapının camisinde 14 yıl aradan sonra ilk ezan okundu. Programa katılan bakanlar ve davetliler, ezanın ardından camide kılınan ilk akşam namazında saf tuttu.

Suriye'den Türkiye'ye teşekkür

Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih, açılış töreninde yaptığı konuşmada Süleymaniye Tekkesi'nin yalnızca bir cami değil, aynı zamanda önemli bir medeniyet ve ilim merkezi olduğunu vurguladı. Şam'ın tarih boyunca ilim, medeniyet ve kültür merkezi olduğunu belirten Salih, kentin yeniden geçmişteki gibi iyiliğin, bereketin, ilmin ve cömertliğin kaynağı olmasını temenni etti. Suriye Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu Hayr Şükri de Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi yapının yalnızca Suriyelilere değil, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara ait olduğunu söyledi. Osmanlı medeniyetini yansıtan önemli eserlerden birinin yeniden açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Şükri, restorasyon çalışmalarında emeği geçen Türkiye'deki ve Suriye'deki yetkililere teşekkür etti. Şükri, tekkeyi inşa ettiren Kanuni Sultan Süleyman'ı da rahmetle andı.

Dünya

14 yıl sonra ilk ezan: Şam'daki tarihi Süleymaniye Tekkesi restore edilerek yeniden ibadete açıldı