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14 yıl sonra ilk ezan: Şam'daki tarihi Süleymaniye Tekkesi restore edilerek yeniden ibadete açıldı

14 yıl sonra ilk ezan: Şam'daki tarihi Süleymaniye Tekkesi restore edilerek yeniden ibadete açıldı

00:28, 01/11/2026, PazarG: Güncelleme: 00:33, 01/11/2026, Pazar
AA
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14 yıl sonra ilk ezan: Şam'daki tarihi Süleymaniye Tekkesi restore edilerek yeniden ibadete açıldı
Restorasyonun ardından tarihi Süleymaniye Tekkesi'nde ilk akşam namazı kılındı.

Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın Mimar Sinan'a yaptırdığı tarihi Süleymaniye Tekkesi, restorasyonun tamamlanmasıyla yeniden hizmete girdi. Açılış töreninde 14 yıl aradan sonra yapının camisinde ilk ezan okunurken, törene katılan bakanlar ilk akşam namazını burada kıldı.

Suriye'nin başkenti Şam'da, Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan tarihi Süleymaniye Tekkesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle yeniden açıldı.

Açılış törenine Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) temsilcilerinin yanı sıra Suriye Turizm Bakanı Mazen Salhani, Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu Hayr Şükri, Kültür Bakanı Muhammed Salih, Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniye ve Şam Valisi Muhammed Mervan İdlibi katıldı.

14 yıl sonra ilk ezan

Tören kapsamında, 14 yıl aradan sonra tarihi yapının camisinde ilk ezan okundu. Ardından törene katılan bakanlar, camide kılınan ilk akşam namazına iştirak etti.

Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Emevi Camisi'nin yakınında bulunan Süleymaniye Tekkesi'ne ilişkin, "Burası, büyük hükümdar Kanuni Sultan Süleyman ve büyük mimar Sinan Paşa tarafından inşa edilen Süleymaniye Tekkesi." dedi.

"Yalnızca bir cami değil"

Şam'ın tarih boyunca ilim, medeniyet ve kültür merkezi olduğunu belirten Salih, kentin yeniden geçmişteki gibi iyiliğin, bereketin, ilmin ve cömertliğin kaynağı olacağını ifade etti.

Salih, bugün yalnızca bir caminin değil, aynı zamanda bir medeniyet eserinin, ilim merkezinin ve toplumsal yaşam açısından önemli bir yapının açılışını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Tarihi yapının inşasında ve korunmasında emeği geçenleri rahmetle anan Salih, her geçen gün yeniden toparlanan Suriye'nin yeniden ayağa kalkması temennisinde bulundu.

"Yalnızca Suriyelilere değil, dünyanın dört bir yanındaki tüm Müslümanlara ait"

Suriye Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu Hayr Şükri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şam'da restore edilerek yeniden açılan tarihi Süleymaniye Tekkesi'nin yalnızca Suriyelilere değil, dünyanın dört bir yanındaki tüm Müslümanlara ait olduğunu söyledi.

Yapının Osmanlı Devleti'nin medeniyetini yansıtan önemli tarihi eserlerden biri olduğunu belirten Bakan Şükri, "Türkiye'deki kardeşlerimize ve Suriye Genel Sekreterliğindeki kardeşlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Tekkeyi inşa ettiren Sultan Süleyman'ı rahmetle andıklarını dile getiren Şükri, "Bu tekkeyi inşa ettiren Sultan Süleyman'a Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.


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Başlıklar :OsmanlısuriyeSüleymaniye Tekkesi
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