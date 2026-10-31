Katil İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti

Gökyüzünden Gazze: İsrail'in dünyadan gizlediği korkunç yıkım dron kamerasına yansıdı

Uluslararası basının girişinin yasaklandığı Gazze'de dördüncü yılına giren soykırımın ulaştığı boyutlar, Cebaliye Mülteci Kampı'ndan paylaşılan dron görüntüleriyle gözler önüne serildi. İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı ve kesintisiz şekilde sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki işgal ve soykırım dördüncü yılına girerken, bölgedeki yıkımın ulaştığı korkunç boyutlar yerel gazetecilerin kısıtlı imkanlarla kaydettiği hava görüntülerine yansıdı. Filistinli fotoğrafçı Muhammed Ebu Samra ve bölgedeki diğer yerel kaynaklar tarafından paylaşılan son dron kayıtları, bir zamanlar yüz binlerce sivilin yaşadığı Cebaliye Mülteci Kampı'nın devasa bir taş ve beton tarlasına dönüştüğünü tüm çıplaklığıyla belgeledi. İsrail yönetiminin, işlediği savaş suçlarını dünyadan saklamak amacıyla uluslararası medya kuruluşlarının Gazze'ye girişine uyguladığı katı ambargo devam ederken, bu nadir hava görüntüleri savaşın gerçek yüzünü ortaya koyuyor. Sosyal medyada on binlerce etkileşim alan yıkım videosunun altına düşülen, "Gökyüzünden tablo daha net görünüyor... Ancak yerin gizledikleri çok daha acı verici" notu ise enkazların altında kalan binlerce masumun, henüz anlatılmamış hikayelerin ve vahşetin ulaştığı insanlık dışı boyutun sessiz çığlığı oldu.