Canlı yayında Biz işgalciyiz itirafı

Konuşmasının canlı yayınlandığını fark etmeyen oyuncu, “Reklam arasında olduğumuzu sanıyordum” diyerek büyük şaşkınlık yaşadı. Goldenberg, katıldığı söyleşide işgal politikaları ve Batı Şeria'daki yerleşimcilere yönelik sert ifadeler kullandı. Program sunucuları Elad Zohar ve Yarden Harel ile önce kariyeri üzerine konuşan Goldenberg, siyasi konularda İsrail yönetimini eleştirdi. “Biz işgalciyiz. Evet, bugün yaşanan her şey işgalin sonucu” diyen oyuncu, yerleşimcileri, Yahudi terörünü ve artan dini nüfuzu eleştirdi.

'REKLAM ARASINDAYIZ SANIYORDUM'

Sunucu Zohar'ın 7 Ekim saldırılarını hatırlatarak Goldenberg'in sözlerine itiraz etmesi üzerine tartışma daha da sertleşti. Apartheid dönemindeki Güney Afrika'yı örnek gösteren oyuncu, “Bir azınlığın özgürlüğü için mücadele etme hakkı vardır” dedi. Sunucular ise sivillerin ve askerlerin öldürülmesini savunan bir yaklaşımın kabul edilemeyeceğini belirtti. Konuşmanın canlı yayınlandığını anlayan Goldenberg, yaşadığı şaşkınlıkla "Reklam arasında olduğumuzu sanıyordum" dedi ve program sonrası ifadeleri için özür diledi.

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