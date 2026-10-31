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ABD'nin son umudu Rızai

ABD'nin son umudu Rızai

04:00, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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ABD'nin son umudu Rızai
Muhsin Rızai

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek ara seçim öncesinde İran savaşında kalıcı ateşkes ve barış çabaları hızlandı. Bu çerçevede Trump yönetiminin, Tahran’daki en güçlü isimlerden Muhsin Rızai’yi ikna etmeye çalıştığı iddia ediliyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Rızai’ye gönderdiği mektupla yüz yüze görüşme teklif etmesinin ardında da Rızai üzerinden bir anlaşma sağlama ihtimaline duyulan inanç olduğu kaydedildi. Washington Post'ta David Ignatius imzasıyla yayınlanan yazıda, Trump yönetimi, nükleer program konusunda bağlayıcı bir anlaşma için İran yönetiminde uzlaşma sağlayabilecek ismin Rızai olduğunu düşünüyor. ABD istihbaratının değerlendirmesine göre eski Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Rızai, hem askerî kadrolar üzerindeki nüfuzu hem de Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nde kendi ekibiyle güç kazanması sayesinde İran rejiminin en önemli karar merkezlerinden biri haline geldi. Rızai’nin, ülkenin ekonomik yönetiminden sorumlu isimlerle yakın çalışması da Washington açısından önem taşıyor. Hürmüz Boğazı’ndaki abluka ve yaptırımlar nedeniyle ağır baskı altındaki İran ekonomisinin durumunu yakından bilen Rızai’nin, ülkenin içinde bulunduğu çıkmazın farkında olduğu değerlendiriliyor.

Hamaney ile doğrudan görüşüyor

ABD istihbaratı ayrıca Rızai’nin, yeni dini lider Mücteba Hamaney ile düzenli temas halinde olduğunu ve ikilinin son günlerde de görüştüğünü düşünüyor. Vance’in mektubunda iki ülkenin ulusal çıkarlarına vurgu yapılarak ABD’nin temel önceliğinin İran’ın nükleer silah edinmesini engellemek, Tahran’ın çıkarının ise ekonomisini yeniden ayağa kaldırmak ve egemenliğini korumak olduğu belirtildi. Washington, yaptırımların kaldırılması ve ekonomik iş birliği karşılığında bağlayıcı nükleer sınırlamalar istiyor. Ancak Tahran’ın müzakere şartları ve nükleer program konusundaki tutumu henüz değişmiş değil. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın diplomatik temasları ile Katar’ın arabuluculuğu yeniden müzakere zemini oluşturma çabalarını güçlendiriyor. Olası Vance-Rızai görüşmesi için İstanbul ve Doha seçenekleri öne çıkıyor. İsrail’in yeni saldırı baskısı ve ABD’nin bölgeye askerî yığınak yapması ise diplomasiye ayrılan süreyi daraltıyor. Washington için Rızai, yalnızca bir muhatap değil, Tahran’da anlaşmayı kabul ettirebilecek son güçlü kanal olarak görülüyor. Öte yandan dün Katarlı bir arabulucu heyetinin ABD'nin bilgisi dahilinde Tahran'a bir ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi. Heyetin İran'ın nükleer tesislerini incelemeye açması karşılığında yaptırımların hafifletilmesi teklifini ilettiği iddialar arasında.

Bedel ödeme sırası Avrupa'da

  • İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Avrupa'ya tehdit niteliğinde bir açıklamada bulundu. Rızai, X paylaşımında Avrupa ülkelerinin bir zamanlar İsrail’in “kirli işleri” ile övündüğünü dile getiren Rızai, “Bugün ise İran'la savaşın kendisine milyarlara mal olmasından şikayetçiler. Savaş suçlarını alkışlarken, bunun faturasının size de çıkacağını düşünmemiş miydiniz? Savaşın ve terörün bir bedeli var. Şimdi ödeme sırası sizde” değerlendirmesinde bulundu. Daha önce Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in İran'a yönelik savaşı için 'kirli iş' ifadesini kullanmıştı.

TRUMP'A SAVAŞ PLANI SUNUMU

  • ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırı seçenekleri hakkında Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Brad Cooper tarafından bilgilendirildiği öne sürüldü. The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre ABD'li yetkililer, Beyaz Saray'daki görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Yetkililer, CENTCOM Komutanı Cooper'ın, Trump'ı İran'a yönelik olası saldırı seçenekleri hakkında bizzat bilgilendirdiği ileri sürülen görüşmede, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in de yer aldığını belirtti. Haberde, Cooper'ın Trump'a bizzat brifing vermesinin "nadir görüldüğüne" işaret edilerek bunun, ABD'nin "önemli askeri saldırılara yaklaştığının habercisi olabileceği" değerlendirmesi yapıldı.

'SAVAŞ yAKINDA BİTECEK'

  • Öte yandan Trump, Kansas City Radio'ya verdiği röportajda İran gündemini değerlendirdi. Trump, "yakında savaşın biteceğini" ifade etti. ABD olarak Tahran'ın kendilerine "hiçbir şekilde nükleer silah temin etmeyecekleri" konusunda garanti vermesini istediklerini vurgulayan ABD Başkanı, savaşın bitmesinin hemen ardından petrol fiyatlarının hızla düşeceğini dile getirdi.

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Başlıklar :İranABDRızai
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