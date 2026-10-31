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İsrail erken seçimin eşiğinde

İsrail erken seçimin eşiğinde

04:00, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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İsrail erken seçimin eşiğinde
Muhalefet koalisyonunun lideri Gadi Eisenkot, seçimlerde 19 sandalye kazanan Arap partileri ile iş birliği yapma fikrine sıcak bakmıyor. Eisenkot'un bu tutumu azınlık hükümeti şansını azaltıyor.

Salı günü yapılan seçimlerde iktidar ve muhalefet koalisyonunun hükümeti kurmaya yetecek sandalye sayısına ulaşamaması, İsrail’de erken seçimlerin ufukta görülmesine sebep oluyor. İki taraf da 19 sandalyeye sahip olan ve anahtar role ulaşan Arap partilerle iş birliğini kabul etmiyor. Ulusal Birlik Hükümeti seçeneğine de yanaşmayan taraflar erken seçime hazırlanıyor.

İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı blok hükümet kurmak için harekete geçti. 120 sandalyeli Meclis'te 67 vekile ulaşan muhalefet, kendisine destek vermeye hazır olan Arap partilerini yok sayıyor. Muhalif koalisyonun lideri Gadi Eisenkot, hükümet kurma ihtimali belirsizliğini korurken 10 Kasım'da göreve başlayacak yeni Meclis'te Netanyahu'nun karşı çıktığı düzenlemeleri gündeme getirmeye hazırlanıyor. İki tarafın önündeki en büyük çıkmazın ise Haredi Yahudilerin askerlik muafiyetinin kaldırılması tartışmaları olduğu görülüyor. Bu sebeple İsrail’de en olası seçenek olarak erken seçim seçeneği öne çıkıyor.

67 SANDALYE VAR HÜKÜMET YOK

İsrail'de seçimlerin ardından Netanyahu karşıtı siyasi blok, hükümet kurabilmek için temaslarını yoğunlaştırdı. Ancak 120 sandalyeli Meclis'te 67 vekille çoğunluğu elde eden muhalefet cephesinde, koalisyonun kimlerle ve hangi şartlarda kurulacağı konusunda ciddi görüş ayrılıkları yaşanıyor. Netanyahu karşıtı blokta Yahudi partileri 48, Arap partileri ise rekor düzeyde 19 sandalye kazandı. Netanyahu'yu destekleyen partiler ise 53 sandalyede kaldı. Hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeye ulaşamayan Başbakan Netanyahu'nun siyasi geleceği belirsizliğini korurken, muhalefetin Arap partileriyle ortaklık kurmaya yanaşmaması yeni hükümet seçeneğini zorlaştırıyor.

ARAP PARTİLERİNE KAPILAR KAPALI

Muhalefet liderleri perşembe günü hükümet kurma seçeneklerini değerlendirmek üzere ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, eski Başbakan Naftali Bennett ile bir araya gelirken, Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da muhalefet lideri Yair Lapid ile görüştü. Golan, daha sonra Eisenkot ve Arap Ra'am Partisi lideri Mansur Abbas ile de temas kurdu. Yahudi partilerinden oluşan muhalefet bloğunda Arap partileriyle koalisyon kurulmasına açık destek veren tek isim Golan oldu.

“AZINLIK HÜKÜMETİ İMKANSIZ”

Seçim sonuçlarının gündeme getirdiği bir diğer seçenek 48 sandalyeli muhalefetin bir azınlık hükümeti kurması ve Arap partilerin bu hükümete destek olması seçeneğiydi. Ancak Ra'am lideri Mansur Abbas, Arap vekillerin dışarıdan destek vereceği bir azınlık hükümetinin kurulma ihtimalinin oldukça düşük, hatta imkânsız olduğunu belirtti. İsrail basınında yer alan haberlere göre Abbas, bu değerlendirmesini parti üyeleriyle yaptığı toplantıda da dile getirdi.

EISENKOT'TAN NETANYAHU'YA MECLİS HAMLESİ

Hükümet kurma ihtimali belirsizliğini korurken Eisenkot, 10 Kasım'da yemin ederek göreve başlayacak yeni Meclis'te seçim vaatlerini hayata geçirmek için hazırlıklara başladı. Eisenkot, zorunlu askerlik ve ulusal hizmet sisteminin kurulması, 7 Ekim saldırılarını araştıracak bir devlet soruşturma komisyonu oluşturulması, bütçe sisteminin reforme edilmesi ve ülkeye hizmet eden İsraillilere öncelik tanınması için yasa teklifleri hazırladıklarını açıkladı. Söz konusu düzenlemelerin siyasi ortaklarıyla koordinasyon içinde yeni meclisin açılmasının ardından oylamaya sunulacağını belirten Eisenkot, İsrail halkının 7 Ekim'in sorumluluğunu taşıyan ve askerlikten kaçanların bulunduğu hükümete karşı oy kullandığını savundu. Netanyahu'nun karşı çıktığı düzenlemeleri gündeme taşıma kararı, Eisenkot'un başbakanla ulusal birlik hükümeti kurmayacağı yönündeki tutumunu da güçlendiren bir adım olarak değerlendiriliyor. İsrail'in karmaşık bir siyasi süreçten geçtiğini belirten Eisenkot, halka sabır ve itidal çağrısı yaparak değişim konusunda umutlu olduğunu söyledi.

Haredilere sert müdahale

  • İsrail polisi, askerlikten kaçan bir Haredi'nin gözaltına alınmasını protesto etmek için başkent Tel Aviv'in Bnei Brak bölgesi yakınlarında toplanan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilere cop ve ses bombalarıyla sert müdahalede bulundu. İsrail basınından Times of İsrael'de yer alan haberde "Kudüs Fraksiyonu" adlı grup tarafından organize edilen gösteride protestocuların, "Askere gitmektense ölmeyi tercih ederiz" ve "Seküler bir Yahudi olarak yaşamaktansa ultra-Ortodoks bir Yahudi olarak ölmek daha iyidir" yazılı dövizler taşıdığı kaydedildi.


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Başlıklar :israilseçimnetanyahueisenkot
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