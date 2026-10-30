İki helikopter havada çarpıştı: Pilot ve öğrenci pilot kurtarılamadı
09:42, 30/10/2026, Cuma
AA
ABD'de iki helikopterin çarpışması sonucu 3 kişi öldü
ABD'nin Oregon eyaletinde iki helikopterin çarpışması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yamhill County Şerifliğinden dün yapılan açıklamaya göre, acil durum ekipleri, McMinnville Havalimanı'nın doğusunda kaza meydana geldiğine dair ihbarlar üzerine yerel saatle 14.15 civarında olay yerine intikal etti.
Havalimanı yakınında çarpışan iki helikopter bölgedeki bir araziye düşerken, kaza sonucu pilot, uçuş eğitmeni ve öğrenci pilot olmak üzere helikopterlerdeki 3 kişinin tamamı hayatını kaybetti.
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Başlıklar :ABDHelikopterkaza