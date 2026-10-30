İki helikopter havada çarpıştı: Pilot ve öğrenci pilot kurtarılamadı

Trump'tan seçim sonrası Netanyahu mesajı: İlk haberler korkutucu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun seçimlerdeki durumunun iyi olduğunu savundu. Netanyahu'nun seçimlerdeki şansına ilişkin aldığı ilk haberlerin "korkutucu" olduğunu ifade eden Trump, "Kendisine verdiğim desteğin, Bibi için büyük bir fark yarattığını duydum." değerlendirmesini yaptı. Trump, Netanyahu liderliğinde bir ulusal birlik hükümeti kurulması için devreye girip girmeyeceğini ise henüz değerlendirmediğini söyledi.