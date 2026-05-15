ABD askeri helikopteri Güney Kore’ye acil iniş yaptı

12:1615/05/2026, Cuma
DHA
Yetkililer bakım sonrası birkaç gün içinde bölgeden ayrılacağını açıkladı.
ABD ordusuna ait ‘AH-64E Apache’ helikopterinin, Güney Kore'nin başkenti Seul'ün güneyindeki Gyeonggi eyaletine acil iniş yaptığı bildirildi.

ABD ordusuna ait ‘AH-64E Apache’ helikopteri Güney Kore'nin başkenti Seul'ün güneyinde yer alan Gyeonggi eyaletindeki bir pirinç tarlasına öğle saatlerinde acil iniş yaptı.

Yetkililer, Güney Kore'deki ABD kuvvetlerinin, helikopterin bakımını yapıp, bölgeden ayrılmasını sağlayacağını ve bunun birkaç gün süreceğini açıkladı.


