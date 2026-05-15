ABD basınından çarpıcı iddia: İran’a karşı yeni plan mı devrede? 'Trump’ın önünde iki seçenek var'

Trump’ın Çin ziyaretinin ardından İran konusunda nasıl bir adım atacağı merak edilirken, Washington kulislerinde iki kritik senaryo öne çıktı. ABD Başkanı’nın ya İran’a yönelik saldırıları yeniden başlatacağı ya da Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan ticari gemiler için “Özgürlük Projesi”ni devreye sokacağı iddia edildi. ABD basını, olası saldırı ihtimali nedeniyle İsrail'in yüksek alarm durumuna geçtiğini öne sürdü.
ABD merkezli Axios haber platformuna konuşan adı açıklanmayan İsrailli yetkili, Trump'ın İran'a saldırıları yeniden başlatma kararı alması halinde bunun İsrail ordusuyla koordineli gerçekleştirileceğini belirtti.
'Yüksek alarm durumunda olacak'
İsrailli yetkili, Trump'ın hafta sonu söz konusu kararı alabileceğini, İsrail'in yüksek alarm durumunda olacağını öne sürdü.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismi açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile geçen hafta görüşen İsrailli üst düzey askeri yetkililer, Tel Aviv yönetiminin İran'a saldırıların yeniden başlatılmasını istediği mesajını iletti.
'İran’ın enerji altyapısı vurulabilir'
Görüşmelerde İran'ın özellikle yakıt ve enerji tesislerine saldırı ihtimalinin de ele alındığı belirtilen haberde, saldırılarla İran'ın müzakerelerde nükleer programını sonlandırmayı kabul etmesinin hedeflendiği kaydedildi.
İsrail'de bu senaryoya ilişkin özellikle İran'da olası misillemelere karşı hazırlıkların yapıldığı bildirildi.
Trump'ın önünde 2 seçenek var
Çin ziyareti sonrası İran'a ilişkin karar vermesi beklenen Trump’ın önünde yeniden saldırı veya Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ticari gemilerin çıkarılmasına ilişkin "Özgürlük Projesi"ni yeniden başlatmak olmak üzere iki seçeneğin bulunduğu öne sürüldü.
Haaretz'e konuşan İsrailli yetkililer ise Tel Aviv'de olağanüstü alarm durumu olmamasına rağmen gelecek günlerde saldırıların yeniden başlaması olasılığının bulunduğunu öne sürdü.