Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Tahran-Washington hattında kriz derinleşiyor! ABD, İran’ın şartlarını reddetti

Tahran-Washington hattında kriz derinleşiyor! ABD, İran’ın şartlarını reddetti

11:1615/05/2026, جمعہ
AA
Sonraki haber
İran basını: ABD, savaşın sona erdirilmesi için İran'ın sunduğu 14 maddelik teklife yanıt verdi
İran basını: ABD, savaşın sona erdirilmesi için İran'ın sunduğu 14 maddelik teklife yanıt verdi

İran basını, ABD'nin savaşın sona erdirilmesi için İran'ın sunduğu 14 maddelik teklife cevap verdiğini ve Washington'un özellikle nükleer konuda "baskıcı tutumunu" sürdürdüğünü bildirdi.

Tehran Times gazetesinin haberine göre, ABD yönetimi, savaşın sona erdirilmesine ilişkin İran'ın Pakistan üzerinde ABD'ye ilettiği yazılı teklife yanıt verdi.

İran'ın teklifinin iki aşamalı bir müzakere sürecine dayandığının aktarıldığı haberde, "Bu süreçte ilk aşama, tüm cephelerde savaşın sona ermesine yol açacak. İran'ın şartları karşılandığı takdirde ise nükleer meseleyle ilgili müzakerelerin ikinci aşaması başlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin ise İran'ın teklifini reddettiği ve özellikle nükleer konuda "baskıcı tutumunu" sürdürdüğü kaydedildi.

İran, ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine, ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif ilettiğini belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Mayıs'ta İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği mülakatta, İran'ın müzakerelerde sunduğu teklifi incelediğini ve "kabul edilemez" bulduğunu açıklamış ve ABD bunun ardından kendi şartlarının yer aldığı yeni bir öneriyi Pakistan aracılığında İran'a sunmuştu.

İran da 10 Mayıs'ta kendi şartlarını içeren yeni teklifini ABD'ye iletilmek üzere Pakistan'a göndermişti.

Trump, İran'ın teklifini "yanıtlarını beğenmedim" diye yorumlamış ve saldırı tehditlerini yinelemişti.



#İran
#ABD
#teklif
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Bugün (15 Mayıs 2026) İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları