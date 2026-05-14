Trump ve Şi’den tarihi zirve sonrası önemli açıklamalar: Çin ve ABD rakip değil ortak olmalı

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iki liderden dikkat çeken mesajlar geldi. Trump, görüşmeleri “çok verimli” olarak nitelendirirken, Şi ise ABD ile Çin’in rakip değil ortak olması gerektiğini vurguladı. Trump, Şi Cinping'i 24 Eylül’de Beyaz Saray’a davet etti.
Beyaz Saray'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Trump'ın, Çin'in başkenti Pekin'de Şi ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulunuldu.
Açıklamada, görüşmenin "iyi" geçtiği ve iki liderin, ABD ve Çin arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmenin yollarını ele aldığı belirtildi.
Görüşmenin bir bölümüne ABD merkezli büyük şirketlerden yöneticilerin katıldığı ifade edilen açıklamada, tarafların, ABD'li işletmelerin Çin pazarına erişimini genişletmeyi ve Çin'in Amerikan sanayisine yapacağı yatırımları artırmayı görüştüğü kaydedildi.
Öte yandan, açıklamada, Şi'nin, Tayvan meselesinin uygun biçimde ele alınmaması halinde ABD ile Çin'in çatışabileceğine ilişkin sözlerine yönelik değerlendirmede bulunulmadı.
Trump'tan Şi'ye davet
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve birçok konuyu ele almak için "değerli" bir fırsat bulduklarını ifade etti.
"Çin ve ABD rakip değil ortak olmalı"
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin ile ABD ilişkilerinin istikrarlı bir şekilde ilerlemesinin anahtarının karşılıklı saygı olduğunu açıkladı.
Şi, Çin ve ABD’nin rakip değil, ortak olması gerektiğini ifade etti.