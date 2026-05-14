Beyaz Saray duyurdu: ABD ve Çin nükleer konusunda anlaştı

Şi ve Trump'ın başkent Pekin'de yaptığı görüşmenin ayrıntılarına ilişkin açıklama yapıldı.
Beyaz Saray, ABD ile Çin arasında nükleer konulara ilişkin bir mutabakata varıldığını ve İran’ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda ortak görüşe ulaşıldığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ve heyetler arası görüşme için Pekin'de bir araya geldi. Trump, Çin'i ziyaretinde mevkidaşı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılandı.
8,5 yıl sonra bir araya gelen iki liderin görüşmesinde Orta Doğu'da savaş, Tayvan meselesi ve ikili ticaret ve ekonomi konuları ele alındı.
Trump, resmi törenin ardından yaptığı ilk açıklamada
derken, Çin Devlet Başkanı Şi ise,
"Birinin başarısı diğerinin fırsatıdır ve istikrarlı bir ikili ilişki dünyaya fayda sağlar" i
fadelerini kullandı.
İran konusunda anlaştılar
İki saat süren görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamada,
"ABD ve Çin, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağı konusunda anlaştı"
ifadelerini kullandı.
Trump–Şi görüşmesinde Hürmüz Boğazı vurgusu
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi ile iyi bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürülen açıklamada,
"İki taraf, Amerikan işletmelerinin Çin pazarına erişimini genişletmek ve Çin'in sanayilerimize yaptığı yatırımları artırmak da dahil olmak üzere, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmenin yollarını görüştü. İki taraf da enerji akışının serbestliğini desteklemek için Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gerektiği konusunda anlaştı"
denildi.
Çin'den Tayvan uyarısı: Son derece tehlikeli
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme sona erdi. 2 saat süren görüşme sırasında Şi'nin Trump'a, Tayvan'ın bağımsızlığı ile Tayvan Boğazı'nda barışın birbiriyle bağdaşmadığını söyleyerek, Çin ve ABD'nin bu konuyu iyi yönetmemesi halinde çatışma çıkabileceği uyarısında bulundu.
Şi,
"Tayvan sorunu, Çin-ABD ilişkilerindeki en önemli meseledir. Yanlış ele alınırsa, iki ülke karşı karşıya gelebilir, hatta çatışabilir. Tüm Çin-ABD ilişkisini son derece tehlikeli bir duruma sokabilir"
dedi.