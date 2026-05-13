Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri istikrarsız Avrupa'da yankı buldu: Türkiye'ye ihtiyacımız var

Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan kriz, Avrupa'da büyük güvenlik endişelerine neden oldu.

Yaşananlar sonrasında NATO'nun varlığı ve Avrupa'nın Rusya tehditlerine karşı somut adım atamaması yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Avrupa çözümü, son dönemde savunma sanayi ve askeri alanda büyük sıçrama yaşayan Türkiye'ye yanaşmakta buldu.

Erdoğan: AB'nin bize ihtiyacı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü'ne ilişkin bir mesaj paylaşmış ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihtiyacından daha fazla olduğunu söylemişti.

Erdoğan'ın bu sözlerine ilişkin Belçika Savunma Bakanı Theo Francken dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TRT Haber'e konuşan Francken, çok zor bir dünyada tuhaf ve istikrarsız bir dönemden geçildiğini söyledi.

"Türkiye'yi AB'ye almak bizim çıkarımıza"

Türkiye'nin Avrupa'nın tarafında olmasının ve Türkiye'yi AB'ye almanın çok önemli olduğunu vurgulayan Francken, "Bu bizim çıkarımıza. Çünkü sizin çok önemli bir coğrafi, diplomatik, askeri ve ekonomik konumunuz var." ifadelerini kullandı.

Belçika Kraliçesi Mathilde liderliğindeki heyetin Türkiye’ye düzenlediği ekonomik misyon ziyareti ülkede büyük yankı uyandırmış ve Belçika medyası söz konusu ziyareti "tarihi bir çıkarma’’ olarak nitelendirmişti.







