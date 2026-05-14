Çin'de tarihi zirve! Trump ve Şi'den açıklama geldi: Rakip değil ortak olmalıyız

07:2214/05/2026, Perşembe
ABD Başkanı Trump, 2 günlük tarihi Çin ziyareti için Pekin'de.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i ziyaretinde Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ve heyetler arası görüşme için Pekin'de bir araya geldi. Çin ve ABD'nin farklılıklarından çok ortak çıkarları olduğunu, bir ülkenin başarısının diğeri için şans olduğunu vurgulayan Şi, iki ülkenin rakip değil ortak olması, birbirlerinin başarısına ve refahına katkı sağlayarak, büyük güçlerin iyi geçinmesi ve doğru yolunu bulması gerektiğini ifade etti.

Xinhua'nın haberine göre, Şi, görüşmenin başlangıcında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'la iki ülkeyi ve dünyayı ilgilendiren konuları tartışmayı ve ilişkileri doğru yönde ilerleterek Çin-ABD ilişkilerinin geleceğinde yeni bir sayfa açmayı istediklerini söyledi.

Bugün küresel düzeyde yüzyılda görülmeyen dönüşümlerin hız kazandığını, uluslararası durumun kaygan ve çalkantılı olduğunu, dünyanın yeni bir tarihi kavşakta olduğuna işaret eden Şi, "Çin ve ABD zamanın sorunlarına birlikte yanıt vermeli." dedi.


"Rakip değil ortak olmalıyız"

Çin ve ABD'nin farklılıklarından çok ortak çıkarları olduğunu, bir ülkenin başarısının diğeri için şans olduğunu vurgulayan Şi, iki ülkenin rakip değil ortak olması, birbirlerinin başarısına ve refahına katkı sağlayarak, büyük güçlerin iyi geçinmesi ve doğru yolunu bulması gerektiğini ifade etti.
Şi, iki ülke arasında güç çatışmasının zorunlu ve kaçınılmaz olmadığı, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin dünyanın da faydasına olduğuna işaret ederek,
"Çin-ABD ilişkilerinin dev gemisine doğru bir güzergah vererek 2026'yı ilişkilerde yeni bir sayfa açan tarihsel bir dönüm noktası haline getirmeye hazırız."
diye konuştu.

"Zamanın sorunlarına birlikte yanıt vermeliyiz"

Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde,
"Çin ve ABD zamanın sorunlarına birlikte yanıt vermeli."
dedi.

İran, Tayvan ve ticaret konuları gündemde

  • Bugün sabah saatlerinde Çin'in meclisi Büyük Halk Salonu'nun içinde yer aldığı Tienanmın Meydanı'na ulaşan Trump için karşılama töreni düzenlendi.
  • Trump ve Şi, törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler için Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi.
  • Liderlerin görüşmesinde ikili ticaret ve ekonomi konularının yanı sıra ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ve Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın durumunun gündemde olması bekleniyor.
  • ABD Başkanı görüşmelerin ardından öğleden sonra Pekin'de tarihi Gök Tapınağı'nı ziyaret edecek, akşam da onuruna verilecek yemeğe katılacak.
  • 15 Mayıs sabahında Çin lideri ile çay buluşmasında yeniden bir araya gelecek olan Trump, öğlen birlikte yapılacak çalışma yemeğinin ardından ülkesine dönecek.
