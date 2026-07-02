ABD helikopteri Umman Denizi'ne acil iniş yaptı: Mürettebat kayıp

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, bir helikopterinin Umman Denizi'nde ‘acil durum su inişi’ gerçekleştirdiğini, 4 kişilik mürettebattan 3'ünün kurtarıldığını, 1 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.
ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı'nın 5’inci Filosu'nun, sanal medya hesabından Umman Denizi'ne acil iniş yapan ABD helikopteriyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Açıklamada, “USS George H.W. Bush uçak gemisinde görevli bir 'MH-60S Sea Hawk' helikopteri uçuş ekibinin, Umman Denizi'nde 'acil durum su inişi' gerçekleştirdiği” aktarıldı.
Acil durumun ‘düşmanca bir eylemden kaynaklandığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı’ kaydedilen açıklamada, mürettebattan kurtarılan 3 kişinin uçak gemisine alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Açıklamada, bölgedeki ABD donanması ekiplerinin, kayıp olan 1 kişiyi arama çalışmalarını sürdürdüğü ve olayın nedeninin araştırıldığı da belirtildi.