ABD helikopteri Umman Denizi'ne acil iniş yaptı: Mürettebat kayıp

Acil durumun ‘düşmanca bir eylemden kaynaklandığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı’ kaydedilen açıklamada, mürettebattan kurtarılan 3 kişinin uçak gemisine alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Açıklamada, bölgedeki ABD donanması ekiplerinin, kayıp olan 1 kişiyi arama çalışmalarını sürdürdüğü ve olayın nedeninin araştırıldığı da belirtildi.