ABD'de dehşet evi: Bir odada yıllarca hapsedilen 16 çocuk kurtarıldı

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Hamden köyünde yürütülen başka bir soruşturma sırasında ortaya çıkan korkunç olay, ülkede infiale neden oldu. Vinton Bölge Şerifi Ryan Cain düzenlediği basın toplantısında, aynı aileden olan ve yaşları 1,5 ile 18 arasında değişen kız ve erkek çocuklarının insan atıklarıyla dolu, sağlıksız bir ortamda yaşadıklarını belirtti.

Çocuklar konuşamıyor

Çocuklardan bazılarının konuşamadığı, gelişimsel engeli bulunan 18 yaşındaki bir çocuğun ise kendi adını bile heceleyemediği aktarıldı.

Evdeki durumu "iğrenç bir manzara" olarak nitelendiren Şerif Cain, besi hayvanlarının bile bu çocuklardan daha iyi koşullarda barındırıldığını ifade etti.

Olayın ardından çocukların anne, baba ve iki büyükanne ile büyükbabası gözaltına alındı. Vinton Bölge Savcısı William Archer, şüphelilerin her birine "çocuğa ciddi fiziksel zarar verme ve tehlikeye atma" suçlamasıyla 16 ayrı dava açıldığını bildirdi. Savcı Archer, olayın bir insan kaçakçılığı vakası olmadığını, "aile içi bir durum" olduğunu vurguladı.

Arama kararı sırasında tesadüfen bulundular

Ohio Başsavcısı Andy Wilson, çocukların başka bir soruşturma kapsamında yürütülen arama kararı sırasında tesadüfen bulunduğunu açıkladı.

Ohio'nun en yoksul bölgelerinden biri olan Hamden köyündeki evde karşılaştıkları manzarayı "saf kötülük" olarak tanımlayan Wilson, kariyeri boyunca gördüğü en kötü olayla karşılaştığını belirtti.

Şerif Ofisi, çocukların zamanlarının büyük bölümünü yaklaşık 13 metrekarelik bir odada geçirdiklerini, ancak evde herhangi bir kafese rastlanmadığını kaydetti.

Kurtarılan çocuklardan yedisi Columbus'taki hastanelere sevk edilirken, ikisi helikopterle acil travma merkezlerine kaldırıldı. Başsavcı Wilson, durumu kritik olan bir çocuğun entübe edildiğini bildirdi.

Mahkemeye çıkarılan Gary Siders Jr, Gary Siders Sr, Christina Siders ve Elizabeth Siders isimli zanlılar için hakim tarafından kefalet bedeli kişi başı 300 bin dolar olarak belirlendi.

Kendilerini gizlemeyi başarmışlar

Müfettişler, ailenin son yirmi yıldır Güney Ohio genelinde sürekli yer değiştirdiğini, bu sayede resmi tıbbi ve devlet kayıtlarına girmekten kaçındıklarını tespit etti. Okula da gönderilmeyen çocukların varlığından aile dışından hiç kimsenin haberdar olmadığı, şüphelilerin çocukları gözlerden uzak tutma konusunda profesyonelce hareket ettikleri kaydedildi.

Nüfusu binin altında olan Hamden köyü sakinleri ise evde çocukların yaşadığını öğrendiklerinde büyük şaşkınlık yaşadı.

Mahalle sakinleri, ailenin taşınmasından bu yana ev çevresinde hiçbir çocuk görmediklerini ve bölgenin son derece sessiz bir yer olduğunu ifade etti.

Savcılık, tüm çocukların geçici velayetinin devlete geçmesi için yasal süreç başlattı.







