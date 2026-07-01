Roma'da kavurucu sıcaklarla yaşam mücadelesi

İtalya Sağlık Bakanlığının sıcak hava dalgası sebebiyle günlerdir "kırmızı" ile en yüksek alarm seviyesini verdiği başkentte aşırı sıcak hava etkisini bugün de hissettiriyor.

Roma'nın dünyaca ünlü simge yapılarından Kolezyum'un önünde Sivil Savunma Ajansının su püskürten fıskiyeleri, aşırı sıcak altında tarihi amfi tiyatroya girmek için sıra bekleyen ya da burayı görmeye gelen turistlerin serinlemesini sağladı.

Birçok turistin de şemsiye, şapka, güneş gözlüğü ile güneşten korunmaya çalıştığı, kimisinin de minik elektronik vantilatörler ve yelpazelerle ya da şehirdeki çeşmelerdeki suyla serinlemeye çalıştığı gözlendi.

Roma'yı gezmeye gelen Macar turist Norby Orosz, yaptığı açıklamada sıcaklığın çok yüksek ve etkileyici düzeyde olduğunu belirterek, "Macaristan'da da benzer sıcak hava dalgasına alışığız ama buradaki gerçekten çok daha yoğun. Yetkililerin bize sağladığı imkanlardan dolayı da oldukça memnunuz. Su püskürten araçlar gerçekten çok faydalı oluyor ve ücretsiz su dağıtılıyor. Bundan memnunuz" dedi.

Orosz, sıcaklığın "dayanılmaz" boyutta olmadığını ama çok yüksek olduğunu dile getirerek, "Gerçekten çok sıcak, köpeğimiz için bile. Onu mümkün olduğunca serin tutmaya çalışıyoruz. Karnını, sırtını ve patilerini ıslatıyoruz. Yapabileceğimiz en fazla bu. Mümkün olduğunca gölgede kalmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Brezilyalı turist Vinicius Santos da "Açıkçası sadece su içmek ve güneş kremi kullanmak yeterli olmuyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama kollarımda küçük kabarcıklar oluştu. Muhtemelen sıcaktan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Yapılacak en iyi şeyin gölgede kalmak olduğunu aktaran Santos, "Dışarıda bulunmak hiç güvenli değil. Mesela şu anda öğle saatleri. Ben şimdi otele dönüp gün batımına kadar içeride kalacağım. Daha sonra tekrar dışarı çıkacağım. Çünkü özellikle öğleden sonraki saatlerde dışarıda olmak hiç güvenli değil" değerlendirmesinde bulundu.

Her sabah ayin için önce Roma'daki San Giovanni Bazilikası'na, buradan da bir çocuğa yardım için hastaneye gittiğini anlatan İtalyan rahibe Caterina Vitale de sıcağa meydan okuması ve bu yolculuğu yapmasının zorluğundan bahsetti.

Vitale, rahibeler olarak eskiden elbiselerinin siyah renkte olduğunu hatırlatarak, "Roma'da sıcaklık zaman zaman 42, 43 dereceye kadar çıktı. Aslında şimdi beyaz giymenin avantajına sahibiz. 2 yıl öncesine kadar siyah yünlü giysiler giyiyorduk, bu yüzden şimdi bu beyaz pamuklu elbiseler biraz rahatlama sağlıyor" diye konuştu.

Bu arada, basında yer alan son meteorolojik tahminlere göre, aşırı sıcak hava dalgasının yarından itibaren ülke genelinde etkisini kaybetmeye başlaması bekleniyor.







