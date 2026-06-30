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İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı: Açık alanda bulunmayın

İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı: Açık alanda bulunmayın

18:1830/06/2026, Salı
AA
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İstanbul'da sıcaklıkların özellikle yarın Anadolu Yakası'nda 32 dereceye çıkmasının beklendiği, nemle birlikte hissedilen sıcaklığın ise 40 dereceye ulaşacağı belirtilerek, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlara uyarıda bulunuldu.
İstanbul'da sıcaklıkların özellikle yarın Anadolu Yakası'nda 32 dereceye çıkmasının beklendiği, nemle birlikte hissedilen sıcaklığın ise 40 dereceye ulaşacağı belirtilerek, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlara uyarıda bulunuldu.

İstanbul Valiliği, kentte yarın yılın en sıcak gününün yaşanacağını belirterek, hissedilen hava sıcaklığının nemle birlikte 40 dereceye kadar çıkacağı uyarısında bulundu. Valilik, özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaması gerektiğini vurguladı.

İstanbul Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren hissedilen hava sıcaklığının nemle birlikte 40 dereceye yükseleceğini bildirerek, vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yarın yılın en sıcak gününün yaşanacağı belirtildi.

Yarın öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığının, nemle birlikte 40 dereceye kadar yükseleceği kaydedilen açıklamada, hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmaması gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, sıcak çarpmasına dikkat edilmesi, muhtemel orman yangınlarının önüne geçilmesi için dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.


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