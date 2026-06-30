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Sıcak hava dalgası hep arttı

Sıcak hava dalgası hep arttı

04:0030/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
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100 yıllık meteoroloji verileri incelendi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcak hava dalgaları belirgin şekilde arttı, soğuk hava dalgaları ise azaldı. Artış her 10 yılda yaklaşık 0,20 ila 0,50 derece arasında değişti. Bu değişimde yapılaşmanın da etkisi var.

Türkiye'den iki, ABD'den bir üniversitenin ortak araştırması, iklim değişikliğinin İstanbul, Ankara ve İzmir'deki etkisini gözler önüne serdi. Yaklaşık 100 yıla uzanan meteorolojik verilerin incelendiği araştırmada, üç büyük kentte sıcak hava dalgalarının belirgin şekilde arttığı, soğuk hava dalgalarının ise azaldığı belirlendi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Samsun Üniversitesi ve Missouri Üniversitesi'nin ortak çalışmasında, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki 15 meteoroloji istasyonunun 1926-2024 yıllarını kapsayan sıcaklık verileri analiz edildi. Araştırmaya göre, incelenen 15 istasyonun 11'inde sıcak hava dalgalarının sayısı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde arttı. Buna karşılık soğuk hava dalgalarının azaldığı görüldü.

SARIYER İLK SIRADA

İstanbul'daki beş istasyonun tamamında sıcak hava dalgası sıklığında anlamlı artış görüldü. En güçlü artışlardan bazıları Sarıyer ve Şile istasyonlarında belirlendi. Ankara'da en güçlü artış Polatlı'da gözlenirken, bu istasyonu Nallıhan ve Esenboğa Havalimanı takip etti. İzmir'de ise en yüksek artış Selçuk ve Bergama istasyonlarında kaydedildi. Özellikle sonbahar aylarında da sıcak hava dalgalarının görülmesi, aşırı sıcak döneminin geçiş mevsimlerine doğru genişlediğini gösterdi.

YAPILAŞMA DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmada, istasyonların çevrelerindeki yapılaşma da değerlendirildi ve Yerel İklim Bölgesi sınıflarına göre incelendi. Yoğun yapılaşmış kent merkezlerinde, yüzeylerin gündüz depoladığı ısının gece boyunca atmosfere aktarılmasının sıcaklıkların yükselmesine neden olduğu belirlendi. Çalışmada İstanbul'da Kadıköy Rıhtım ve Florya gibi kıyı ve kentleşmenin yoğun olduğu istasyonlarda soğuk hava dalgalarının daha hızlı azalması da bununla ilişkilendirildi.



#Sıcak Hava
#Meteoroloji
#Sıcaklık
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