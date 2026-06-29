Edirne'yi sıcak hava dalgası vurdu: Cadde ve sokaklar boş kaldı

Edirne’de meteorolojinin uyarılarının ardından şehir genelinde etkili olan sıcak hava dalgası sokakları boşalttı. Doğal gölgeliklerde ve camilerde serinlemeye çalışan vatandaşlar havanın serinlemesini beklerken, sıcakların önümüzdeki günlerde de süreceği bildirildi.
Edirne'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu hava durumu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Yoğun sıcaklar nedeniyle şehrin en işlek cadde ve sokakları boş kalırken, vatandaşlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamayı tercih etti.
Dışarıda bulunan yerli halk ve turistler, güneşten korunmak için parklardaki gölgelik alanlara, camilere ve tarihi kapalı çarşılara sığındı.
İstanbul'dan şehri gezmeye gelen tansiyon hastası misafirler gibi birçok kişi, aşırı sıcaklar yüzünden yürümekte zorlanarak vakitlerini gölgede dinlenerek geçirmek zorunda kaldı.
Sokaklardaki insan hareketliliğinin azalması kent esnafının işlerini olumsuz etkiledi ve dükkanlarda durgunluğa yol açtı.
Meteorolojik tahminlere göre Edirne'de etkisini sürdüren bu yoğun sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.