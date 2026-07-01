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Bulgaristan ABD'ye ait askeri uçakların ülkeden ayrıldığını duyurdu

Bulgaristan ABD'ye ait askeri uçakların ülkeden ayrıldığını duyurdu

11:281/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
DHA
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Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, başkent Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'nda konuşlandırılan ABD'ye ait tüm askeri uçakların görev sürelerini tamamlayarak ülkeden ayrıldığını açıkladı.
Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, başkent Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'nda konuşlandırılan ABD'ye ait tüm askeri uçakların görev sürelerini tamamlayarak ülkeden ayrıldığını açıkladı.

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Sofya'da konuşlandırılan ABD'ye ait askeri uçakların ülkeden ayrıldığını bildirdi.

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, başkent Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'nda konuşlandırılan ABD'ye ait tüm askeri uçakların ülkeden ayrıldığını belirtti. Stoyanov açıklamasında, “ABD uçaklarının Bulgaristan'daki görevi sona erdi” ifadesini kullandı.




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