Fransız kozmetik devi L'Oréal'in popüler ürününde kanserojen şoku: 6 büyük davayla karşı karşıya

Fransız kozmetik devi L'Oréal'in bünyesinde bulunan popüler cilt bakım markası CeraVe, piyasaya sürdüğü bazı sivilce tedavisi ürünleri nedeniyle ciddi bir hukuki sınavdan geçiyor. Markaya karşı açılan 6 farklı toplu dava, sivilce tedavisinde yaygın olarak kullanılan benzoil peroksit bileşeninin, belirli koşullar altında bilinen bir insan kanserojeni olan benzen kimyasalına dönüşerek tüketicileri büyük bir sağlık riskine maruz bıraktığı iddialarına dayanıyor.

Laboratuvar bulguları

Gündemi sarsan bu hukuki hareketliliğin merkezinde, bağımsız test laboratuvarı Valisure'nin Mart 2024'te yayımladığı çarpıcı araştırma raporu yer alıyor. Söz konusu raporda, benzoil peroksit bazlı sivilce ürünlerinin, normal insan vücut sıcaklığına denk gelen seviyelerde bile yüksek miktarda benzen üretebileceği öne sürüldü. Laboratuvar testleri, 37°C ile 70°C arasındaki sıcaklıklarda bekletilen çeşitli benzoil peroksit ürünlerinde belirgin bir benzen oluşumu tespit etti. Bu bulguların ardından başlayan tartışmalarda, özellikle CeraVe'nin yüzde 4 oranında benzoil peroksit içeren Akne Köpüren Krem Temizleyicisi ile yüzde 10 oranına sahip Akne Köpüren Krem Yıkama Jeli en çok dikkat çeken ve şikayetlere konu olan ürünler oldu.

Yasal süreç devam ediyor

Valisure raporunun kamuoyuna yansımasının hemen ardından, Mart 2024'te ilk davanın açılmasıyla hukuki süreç resmi olarak başladı. Kısa süre içinde Hawaii, Louisiana, Missouri, Illinois ve New York eyaletlerinde peş peşe ek şikayetler dosyalandı. Tüketicilerin ürünlerin potansiyel riskleri konusunda üretici tarafından yeterince uyarılmadığını ve bilgilendirilmediğini savunan davacılar, yargı sürecini daha verimli yürütmek adına Kasım 2024'te tüm dosyaların Hawaii'de birleştirilmesini talep etti. Ancak federal bir yargı heyeti, Şubat 2025'te bu birleştirme talebini reddetti. Yasal prosedürlerin devamında, Mayıs 2025'e gelindiğinde 6 davanın tamamı daha detaylı incelemeler için New York Güney Bölgesi mahkemelerine devredildi. Haziran 2026 itibarıyla mahkemelerden çıkmış nihai bir karar bulunmuyor ve dava süreçleri aktif bir şekilde devam ediyor.

Şeffaflık çağrısı

Kanserojen madde iddiaları, sosyal medya platformlarında da geniş çaplı bir güvensizlik dalgası ve hararetli tartışmalar yarattı. Yıllardır sivilce tedavilerinde sıklıkla tercih edilen benzoil peroksit bileşeninin güvenilirliğini sorgulamaya başlayan tüketiciler, üretici firmalardan üretim aşamaları ve ürün güvenliği konusunda daha fazla şeffaflık talep ediyor. Öte yandan uzmanlar, şu an devam eden mahkeme süreçlerindeki iddiaların henüz kesinleşmiş bir suçluluk veya sorumluluk tespiti anlamına gelmediğinin altını çiziyor.







