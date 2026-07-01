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Boykot dünyaca ünlü markayı da yerle bir etti: 136 mağazasını kapatıyor

Boykot dünyaca ünlü markayı da yerle bir etti: 136 mağazasını kapatıyor

08:561/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
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Hazır giyim devi, Shein ve Temu’nun yükselişi ile birlikte son 6 ayda 136 mağazasını kapattı. Şirketin alt markası fiziksel mağazalarına tamamen veda etti. Küresel boykot çağrıları da tüketici tercihlerini etkileyerek bu süreçte rol oynadı.

Dijital moda platformları Shein ve Temu’nun agresif büyümesi, artan operasyon maliyetleri ve değişen tüketici alışkanlıkları nedeniyle dünyaca ünlü şirket peş peşe mağaza kapatma kararı aldı.

H&M’in açıkladığı son mali verilere göre yalnızca son 6 ayda 136 mağaza faaliyetlerine son verirken, 2022 yılından bu yana kapanan mağaza sayısı 600’ü aştı. 2022’de 4 bin 702 olan mağaza sayısı ise 2026’nın ilk yarısı itibarıyla 4 bin 38’e geriledi.

Şirketin küçülme planının en dikkat çeken adımı ise alt markası Monki oldu. Dünya genelindeki 56 Monki mağazasının tamamı kapatılırken, marka artık yalnızca dijital ortamda Weekday çatısı altında faaliyet gösterecek.



Uzmanlar, H&M’in yalnızca dijital rakiplerinin baskısıyla değil, son dönemde uluslararası kamuoyunda gündeme gelen boykot çağrıları ve değişen tüketici eğilimlerinden de etkilendiğini değerlendiriyor. Boykot kampanyalarının özellikle bazı pazarlarda tüketici tercihlerini değiştirdiği ve markaların satış performansı üzerinde baskı oluşturduğu yorumları yapılıyor.



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