Boykot dünyaca ünlü markayı da yerle bir etti: 136 mağazasını kapatıyor

H&M’in açıkladığı son mali verilere göre yalnızca son 6 ayda 136 mağaza faaliyetlerine son verirken, 2022 yılından bu yana kapanan mağaza sayısı 600’ü aştı. 2022’de 4 bin 702 olan mağaza sayısı ise 2026’nın ilk yarısı itibarıyla 4 bin 38’e geriledi.