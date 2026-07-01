Otomotiv devinden geri adım: 'Büyük bir hata yaptık' itirafı

'HATA YAPTIK'

Ford Araç Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Charles Poon ise yapay zekanın güçlü bir araç olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak, "Yapay zekanın başarısı, onu eğiten bilgiye bağlı. Sadece sistemi devreye alıp tasarım gereksinimlerini yükleyerek yüksek kaliteli ürün elde edebileceğimizi düşündük ve hata yaptık" ifadelerini kullandı.