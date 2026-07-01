Aşırı sıcaklar Fransa’yı vurdu: Hükümete kriz yönetimi tepkisi

Geçen haftalarda Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa'da yüksek sıcaklıklar eğitimden ulaşıma, sağlıktan inşaata birçok alanda hayatı olumsuz etkiledi.

Bu dönemde sıcaklık kaynaklı 1000'den fazla ölüm kaydedilirken, hastanelerin, okulların ve ulaşım araçlarının klimasız olması, yaşanan krize karşı alınan tedbirlerin yetersizliği nedeniyle hükümet eleştirilerin odağında yer aldı.

Sıcaklık krizini iyi yönetemediği gerekçesiyle hükümete karşı gensoru önergesi

Yerel basında yer alan haberlere göre, Fransa Ulusal Meclisi'nde Ekolojistler Grup Başkanvekili Cyrielle Chatelain, Başbakan Sebastien Lecornu'ya karşı gensoru önergesi sunacaklarını açıkladı.

Ekolojistler, hükümetin sıcak hava dalgasına "hazırlıksızlığına" ve gelecek haftadan itibaren etkili olacak yeni dalgaya karşı yeterli önlemleri almamasına tepki gösterdi.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Parti Koordinatörü Manuel Bompard, France 2 kanalında katıldığı programda hükümeti eleştirerek Ekolojistlerin gensoru önergesine destek vereceklerini duyurdu.

Klimasız evlerde oturanlar kira vermek istemiyor

Ülkede aşırı sıcaklarla mücadele etmek için klima gibi serinletme araçlarıyla donatılmayan evlerde kiraların askıya alınması için imza kampanyası başlatılmıştı.

Kira Grevi Topluluğu, change.org sitesi üzerinden başlattığı imza kampanyasında sıcak hava dalgası nedeniyle ölümlerin arttığını ve hastanelerin doluluk oranına ulaştığını hatırlatmıştı.

Kampanya kapsamında yaşlıların, çocukların ve kronik hastalığı olan kişilerin sıcaklıklar karşısında son derece hassas olduğu vurgulanarak Fransızların yüzde 66'sının sıcaklar nedeniyle evlerinde zorluk çektiği belirtilmişti.

Sıcak havalarla bağlantılı binden fazla ölüm kaydedilmişti

Ülkede, 24 Haziran'dan bu yana, geçmiş ortalamalara kıyasla binden fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 18 Haziran'dan bu yana çoğu 15 ile 25 yaş arası 74 kişinin suda boğulduğunu açıklamıştı.

26 Haziran'da ise Paris'te aşırı sıcaklardan etkilendiği değerlendirilen 109 kişi yaşamını yitirmiş, bu sayının yalnızca ev ve kamusal alanda hayatını kaybedenleri kapsadığı bildirilmişti.







