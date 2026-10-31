İran'dan ABD ile müzakere iddialarına yanıt: Görüşme planımız yok
16:47, 31/10/2026, Cumartesi
AA
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD makamları ile görüşme planlarının olmadığını açıkladı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD makamları ile görüşme planlarının olmadığını ve görüşmeye ilişkin ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
İran resmi ajansı IRNA'ya göre Erakçi, ABD'li yetkililerle görüşme yapıldığına ilişkin iddialar ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in barış müzakerelerini yeniden başlatmak amacıyla İran'ın üst düzey güvenlik yetkilisi Muhsin Rızai'ye gönderdiği öne sürülen mektuba ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erakçi, Vance'in gönderdiği mektubu dikkatle incelediklerini ve konunun ilgili kurullarda ele alındığını belirterek, ABD'li yetkililerle herhangi bir görüşme planlarının bulunmadığını ve bu yönde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
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Başlıklar :ABDİranİran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi