İran lideri Hamaney üst düzey askeri yetkililerle görüştü

İran lideri Mücteba Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Hamaney’in, İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi’nin de aralarında bulunduğu üst düzey askeri yetkililerle görüştüğü kaydedildi. Hamaney'in askeri yetkililere olası saldırılara karşı hazırlıklı olmaları talimatı verdiği ve bu tür saldırılara ‘Ani, etkili ve coğrafi sınır tanımayan karşılık verin’ dediği belirtildi.

Hamaney’in görüşmede, “Düşmanlar yeniden askeri veya terör saldırılarına başvurursa, bu saldırıların ne zaman ve hangi koşullarda sona ereceğine İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ve İran milleti karar verecektir” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Görüşmede, İran Silahlı Kuvvetleri’nin hedef listesinin güncellendiği, ABD ile İsrail'e ait tüm unsurların İran'ın saldırı menzili kapsamında hedef listesine dahil edilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Dünya

İran'dan ABD ile müzakere iddialarına yanıt: Görüşme planımız yok

Dünya

İran'dan ABD'ye sert uyarı: Yeni saldırı tüm bölgeyi ateşe atar

Dünya

Trump: İran ile savaşı ABD başlatmadı