Ateşkese rağmen manzara değişmedi: İsrail Gazze’de bulunan Şehitler Meydanı yakınındaki sivil yerleşimi bombaladı

Uluslararası kamuoyunun ateşkes çağrılarına ve varılan mutabakatlara rağmen İsrail, Gazze Şeridi’ndeki sivil yerleşim alanlarını hedef almaya ve masum insanları katletmeye devam ediyor. Bölgedeki insanlık dramı gün geçtikçe derinleşirken, İsrail ordusu son olarak Gazze sahiline yakın noktalardan birini daha vurdu.

Edinilen bilgilere göre saldırı, Gazze sahiline yakın bir konumda yer alan Şehitler Meydanı çevresinde gerçekleşti. Bölgedeki sivil yerleşimleri ve sivillerin toplandığı alanları bombalayan İsrail güçleri, yine birçok ailenin tamamen yok olmasına neden oldu.

Saldırı sonrasında yaşanan can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz kesin bir bilanço açıklanmazken, olayın hemen ardından bölgede yaşanan çaresizlik ve panik anları kadraja takıldı. Olay yerinde bulunan Gazzeli bir gazetecinin kamerasına yansıyan görüntülerde, enkaz altından yakınlarını çıkarmaya çalışan vatandaşların feryatları ve yaşanan büyük kaos İsrail'in sürdürdüğü vahşeti bir kez daha gözler önüne serdi.