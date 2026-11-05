13:55, 05/11/2026, Perşembe
İsrail'in zulmü yumurtalara kadar uzandı: Filistinlilerin deposundaki ürünleri ezerek imha ettiler
İşgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik baskınlarında bu kez bir yumurta deposu hedef alındı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bulunan Dheisheh Mülteci Kampı'ndaki depoya baskın düzenleyen İsrail güçleri, binlerce şekel değerindeki yumurtaları ezerek imha etti. Filistinlilerin geçim kaynaklarına zarar veren müdahale, İsrail'in bölgede sürdürdüğü baskıların bir başka örneği oldu.
FİLİSTİNLİLERİN GEÇİM KAYNAĞINI DA HEDEF ALDILAR
İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskınları devam ediyor. Beytüllahim kentindeki Dheisheh Mülteci Kampı'nda bulunan ve yumurta ticareti yapılan bir depo, İsrail güçlerinin düzenlediği bildirilen baskında büyük zarar gördü.
Filistinli kaynakların aktardığı bilgilere göre, baskın sırasında depodaki çok sayıda yumurta kasası parçalandı. Binlerce şekel değerindeki ürün, ezilerek kullanılamaz hale getirildi. Baskında yumurtaların topluca imha edilmesi, İsrail'in Filistinlilerin yalnızca yaşam alanlarına değil, ekonomik faaliyetlerine de verdiği zararı bir kez daha gündeme taşıdı.
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