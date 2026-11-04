Togg T10X otomobil pazarında liderliğini bırakmıyor: Üst üste 3. ayda da zirvede

Togg, elektrikli otomobil pazarını ayakta tutmaya devam ediyor





Geçen ay elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payı yüzde 22,3'e yükseldi. Ekim ayındaki pazar daralmasına rağmen Togg T10X ve T10F satışlarındaki artışın sürmesi dikkati çekti. Elektrikli araç satışlarında Togg'un T10X ve T10F modellerinin ilk iki sırayı aldığı görüldü. T10X 4 bin 59 satışla ilk sırada, T10F 2 bin 702 satışla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sıranın sahibi ise 1705 satışla KG Mobility Torres oldu.





Ekim ayındaki toplam elektrikli otomobil satışları içinde Togg'un pazar payı yüzde 47 olarak gerçekleşti, yani satılan her iki elektrikli araçtan yaklaşık biri Togg oldu.