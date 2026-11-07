ABD'den İran'a karşı 'kara' hamlesi: Yeni bir birim kuruldu

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın kara sınırları ve Hazar Denizi üzerinden gelişmiş silah, malzeme ve yasa dışı gelir akışını engellemek amacıyla 'Task Force Iron Gate' (Demir Kapı Görev Gücü) adlı yeni bir birim kurulduğunu duyurdu.

20 sivil ve askeri personelden oluşan birim kuruldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, İran'ın kara yolu güzergahlarını kullanarak gelişmiş silah ve diğer malzemeleri taşımasını önlemeye yönelik yürütülen çalışmaları desteklemek amacıyla yeni bir görev gücü oluşturulması talimatını verdi. Bu kapsamda, Florida eyaletinin Tampa kentinde konuşlu yaklaşık 20 sivil ve askeri personelden oluşan 'Task Force Iron Gate' (Demir Kapı Görev Gücü) birimi kuruldu.

"Diğer devlet kurumlarıyla koordineli şekilde çalışacak"

Yeni kurulan CENTCOM ekibi, İran'ın kara sınırları ve Hazar Denizi üzerinden gelişmiş silah sistemleri, çift kullanımlı teknolojiler, yaptırıma tabi malzemeler ve yasa dışı gelir akışının taşınmasını önlemek için ülkedeki diğer devlet kurumlarıyla koordineli şekilde çalışacak. Kurulan yeni görev gücüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Amiral Brad Cooper, “Task Force Iron Gate'in kurulması, İran'a karşı denizdeki güçlü ablukamızın başarısını pekiştiriyor. CENTCOM'un ABD'li kurumlar arası ortaklarıyla iş birliğini güçlendirmesi, İran'ın terörü finanse etme, silah fabrikalarını yeniden inşa etme ve ordusunu takviye etme kabiliyetini daha da sınırlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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Açıklamada ayrıca, ABD'nin son aylarda uyguladığı deniz ablukası sayesinde İran'ın 25 milyar dolardan fazla ham petrol ihraç etmesinin engellendiği belirtildi. İran limanlarına giren ve çıkan tüm gemilere yönelik denizdeki sıkı denetimlerin kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.

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