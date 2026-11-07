Gazzeli adamın yardım feryadı: İki milyarlık ümmet nerede? Katliamı durduramadınız bari çadır gönderin

İsrail’in 3 yılı aşkın süredir sürdürdüğü katliam ve abluka altında yaşam mücadelesi veren Gazze Şeridi, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte bu kez de şiddetli hava şartlarıyla karşı karşıya kaldı. Bölgede etkili olan fırtına ve şiddetli sağanak yağış, binlerce Filistinlinin sığındığı derme çatma çadırları yıktı, kenti adeta göle çevirdi.
EBU UBEYDE'NİN SÖZÜNÜ HATIRLATTI
"MEÇHULDEN MEÇHULE KAÇIYORLAR"
Kış şartlarının henüz yeni başladığına ve havaların daha da soğuyacağına dikkat çeken Filistinli adam, dramın boyutunu şu sözlerle özetledi:
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