Gazzeli adamın yardım feryadı: İki milyarlık ümmet nerede? Katliamı durduramadınız bari çadır gönderin

İsrail’in 3 yılı aşkın süredir sürdürdüğü katliam ve abluka altında yaşam mücadelesi veren Gazze Şeridi, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte bu kez de şiddetli hava şartlarıyla karşı karşıya kaldı. Bölgede etkili olan fırtına ve şiddetli sağanak yağış, binlerce Filistinlinin sığındığı derme çatma çadırları yıktı, kenti adeta göle çevirdi.

İnsani krizin boyutunu ve çaresizliği gözler önüne seren Gazzeli bir adam, su basan çadırların arasından çektiği görüntüyle dünyaya ve İslam alemine haykırdı. Telefonunu korumak için yırtık bir kartonun altından çekim yaptığını belirten çaresiz adam, "Gazze Şeridi'nde zorlu bir gece yaşandı ve hâlâ yaşanmaya devam ediyor; şiddetli yağmurlar ve fırtınalı rüzgarlar hâkim. Bütün kamplar söküldü ve sular altında kaldı; çocuklar, kadınlar ve dul kadınlar dünyanın gözü ve kulağı önünde çaresiz bırakılmış durumda ve hiç kimse harekete geçmiyor" diyerek yaşanan felaketi anlattı.

EBU UBEYDE'NİN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

İslam dünyasının sessizliğine isyan eden ve Şehit Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin sözlerini hatırlatan Gazzeli adam, "İki milyarlık bir ümmet ölümleri durduramıyor, acaba bu insanları yağmurdan ve soğuktan koruyamaz mı? Katliamı durduramadınız bari içeriye bir şeyler sokun" ifadelerini kullandı. Lüks yardım vaatleri istemediklerini vurgulayan acılı adam, "Cömertliğinize göz dikip 'yeniden imar' demeyi istemiyorum çünkü siz buna ehil değilsiniz; bundan önce ölümleri durdurmaya da gücünüz yetmedi. Sadece karavanlar, çadırlar... Bu insanları koruyacak bir şeyler istiyoruz" dedi.

"MEÇHULDEN MEÇHULE KAÇIYORLAR"

Kış şartlarının henüz yeni başladığına ve havaların daha da soğuyacağına dikkat çeken Filistinli adam, dramın boyutunu şu sözlerle özetledi:

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"İnsanlar meçhullerden kaçıyor, meçhule doğru kaçıyor; hiçbir yere, hiçbir şeye kaçıyorlar. Nereye gideceklerini, nereye kaçacaklarını bilmiyorlar; yıpranmış çadırları ve ıslanmış yataklarıyla... Soğuktan ve yağmurdan ağlayan çocuklarıyla... Bu ümmet ne zaman harekete geçecek? Kış mevsimi girdiğinde bu insanlara ne olacak? Ve dünya zulmüyle, alçaklığıyla ve ikiyüzlülüğüyle harekete geçmiyor.