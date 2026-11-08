10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da okul var mı, ders işlenecek mi?

KPSS 2026 atama kadroları ve taban puanları: En düşük puanla hangi mesleğe yerleşildi? KPSS-2026/2 merkezi yerleştirme tercih detayları

KPSS 2026 atama kadroları ve taban puanları, kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Adaylar, tercihlerini şekillendirirken lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki kontenjanları, başvuru şartlarını ve mesleklere göre yerleştirme puanlarını araştırıyor. En düşük puanla atama yapılan meslekler kadar kurum, şehir ve nitelik kodlarına göre değişen taban puanlar da tercih sürecinde önem taşıyor. ÖSYM'nin 2026 sınav ve yerleştirme takvimine göre KPSS-2026/2 merkezi yerleştirme tercihleri 17 Aralık 2026 tarihinde başlayacak. Peki, KPSS 2026 kapsamında hangi kadrolara alım yapılıyor, en düşük yerleştirme puanı hangi meslekte görülüyor?