Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

İŞKUR Gençlik Programı İçin Genel Bilgiler:

-Başvuranlar arasında öğrencilik durumu dışında bir öncelik durumu uygulanmaz.

-Tüm program boyunca haftalık yararlanma süresi en fazla yirmi iki buçuk saat ve üç gün olarak uygulanır.

-Bir katılımcı, İşgücü Uyum Programının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenen programlardan toplamda en fazla 140 fiili gün yararlanabilir. Bir öğrenci örneğin programdan 60 fiili gün yararlandı ise sonraki yıllarda açılan programlardan 80 gün daha yararlanma imkânı bulunmaktadır.

-Programların birden fazla uygulama alanına yönelik olması durumunda katılımcılar mevzuat sınırları dâhilinde kalmak şartıyla yüklenici üniversite tarafından istenilen alanda görevlendirilebilecektir.

-Katılımcı olarak belirlenen her bir öğrencinin katılım günleri ve katılım gün sayıları belirlenirken; öğrencilerin ders programları ve talepleri göz önünde bulundurulur.

-Seçim yöntemleri sonrası oluşan listeler nihai liste olmayıp, gerekli inceleme ve kontrol işlemleri sonrasında kesinleşir. İnceleme işlemleri tamamlanmadan program başlatılmaz.

-Katılımcılara İŞKUR tarafından, program kapsamında çalıştıkları her gün için günlük net 1.375,00-TL olacak şekilde cep harçlığı ödenecektir. Ayrıca yine İŞKUR tarafından, katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası katılım sağladıkları gün üzerinden karşılanacaktır.