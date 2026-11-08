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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

16:02, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı’na başvuran öğrencilerin kura sonuçları için heyecanlı bekleyişi 30 Ekim’de sona erdi. Program kapsamında görev almaya hak kazanan öğrenciler, kura sonuçları ve isim listelerini kontrol ederek başvuru durumlarını öğrenebilecek. Program kapsamında bu yıl ADÜ öğrencilerine yönelik toplam 2505 kontenjan ayrıldı. Gençlik Programı noter kurası 9 - 10 Kasım 2026 tarihlerinde Atatürk Kongre Merkezinde yapılacak. İşte Pamukkale Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinin merakla beklediği İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi gerçekleştiriliyor. 2026-2027 dönemi kapsamında üniversite ve ilçe yerleşkelerinde ayrılan toplam 2505 kişilik kontenjan için yapılan çekilişin ardından programa katılmaya hak kazanan öğrencilerin isimleri netlik kazanmakta.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı ne zaman başlayacak?

2026-2027 dönemi İŞKUR Gençlik Programı’nın 23 Kasım 2026 tarihinde başlaması, 31 Mayıs 2027 tarihinde ise tamamlanması planlanıyor.

İŞKUR Gençlik Programı İçin Genel Bilgiler:

-Başvuranlar arasında öğrencilik durumu dışında bir öncelik durumu uygulanmaz.

-Tüm program boyunca haftalık yararlanma süresi en fazla yirmi iki buçuk saat ve üç gün olarak uygulanır.

-Bir katılımcı, İşgücü Uyum Programının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenen programlardan toplamda en fazla 140 fiili gün yararlanabilir. Bir öğrenci örneğin programdan 60 fiili gün yararlandı ise sonraki yıllarda açılan programlardan 80 gün daha yararlanma imkânı bulunmaktadır.

-Programların birden fazla uygulama alanına yönelik olması durumunda katılımcılar mevzuat sınırları dâhilinde kalmak şartıyla yüklenici üniversite tarafından istenilen alanda görevlendirilebilecektir.

-Katılımcı olarak belirlenen her bir öğrencinin katılım günleri ve katılım gün sayıları belirlenirken; öğrencilerin ders programları ve talepleri göz önünde bulundurulur.

-Seçim yöntemleri sonrası oluşan listeler nihai liste olmayıp, gerekli inceleme ve kontrol işlemleri sonrasında kesinleşir. İnceleme işlemleri tamamlanmadan program başlatılmaz.

-Katılımcılara İŞKUR tarafından, program kapsamında çalıştıkları her gün için günlük net 1.375,00-TL olacak şekilde cep harçlığı ödenecektir. Ayrıca yine İŞKUR tarafından, katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası katılım sağladıkları gün üzerinden karşılanacaktır.

Başlıklar :Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiADÜİŞKURGençlik Programı kura çekimi sonuçları
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinin merakla beklediği İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi gerçekleştiriliyor. 2026-2027 dönemi kapsamında üniversite ve ilçe yerleşkelerinde ayrılan toplam 2505 kişilik kontenjan için yapılan çekilişin ardından programa katılmaya hak kazanan öğrencilerin isimleri netlik kazanmakta.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile ADÜ iş birliğinde yürütülen programın başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kura çekimi, 9 - 10 Kasım 2026 tarihlerinde Atatürk Kongre Merkezinde yapılacak.


Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları canlı yayın için tıklayın



Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı ne zaman başlayacak?

2026-2027 dönemi İŞKUR Gençlik Programı’nın 23 Kasım 2026 tarihinde başlaması, 31 Mayıs 2027 tarihinde ise tamamlanması planlanıyor.

İŞKUR Gençlik Programı İçin Genel Bilgiler:

-Başvuranlar arasında öğrencilik durumu dışında bir öncelik durumu uygulanmaz.

-Tüm program boyunca haftalık yararlanma süresi en fazla yirmi iki buçuk saat ve üç gün olarak uygulanır.

-Bir katılımcı, İşgücü Uyum Programının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenen programlardan toplamda en fazla 140 fiili gün yararlanabilir. Bir öğrenci örneğin programdan 60 fiili gün yararlandı ise sonraki yıllarda açılan programlardan 80 gün daha yararlanma imkânı bulunmaktadır.

-Programların birden fazla uygulama alanına yönelik olması durumunda katılımcılar mevzuat sınırları dâhilinde kalmak şartıyla yüklenici üniversite tarafından istenilen alanda görevlendirilebilecektir.

-Katılımcı olarak belirlenen her bir öğrencinin katılım günleri ve katılım gün sayıları belirlenirken; öğrencilerin ders programları ve talepleri göz önünde bulundurulur.

-Seçim yöntemleri sonrası oluşan listeler nihai liste olmayıp, gerekli inceleme ve kontrol işlemleri sonrasında kesinleşir. İnceleme işlemleri tamamlanmadan program başlatılmaz.

-Katılımcılara İŞKUR tarafından, program kapsamında çalıştıkları her gün için günlük net 1.375,00-TL olacak şekilde cep harçlığı ödenecektir. Ayrıca yine İŞKUR tarafından, katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası katılım sağladıkları gün üzerinden karşılanacaktır.

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