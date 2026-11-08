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Tam 107 yaşında: Uzun yaşamın sırrını anlattı sofrasından eksik etmediği yemek şaşırttı

16:42, 08/11/2026, PazarG: Güncelleme: 17:06, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Galler'de 107 yaşına ulaşan Owen Filer, uzun yaşamının ardındaki alışkanlıkları anlattı. Sofrasından hiç eksik etmediği 2 besini açıklayan Filer'ın asıl dikkat çeken sırrı ise beslenme konusunda uyguladığı basit kural oldu.

Galler'in Cwmbran kentinde yaşayan Owen Filer, 1919'da dünyaya geldi. İkinci Dünya Savaşı gazisi olan Filer, 19 Ekim 2026'da 107'nci yaşını kutladı.


Dört çocuk, 10 torun ve 15 torun torunu bulunan Filer, uzun ömrüne ilişkin merak edilenleri anlattı.

107 YILDIR VAZGEÇMEDİĞİ YEMEK

Filer'ın yaşam öyküsünde en dikkat çeken ayrıntılardan biri, yıllardır değişmeyen yemek tercihi oldu. Balık ve patates kızartmasını çok sevdiğini belirten 107 yaşındaki adam, bu yiyeceği uzun yıllardır tüketmeye devam ediyor.


Ancak Filer, uzun yaşamını tek bir yiyeceğe bağlamıyor. Ona göre asıl önemli nokta, sevilen yemekleri tüketirken ölçüyü kaçırmamak.

UZUN YAŞAMININ SIRRINI BU SÖZLERLE ANLATTI

Beslenme alışkanlıklarına ilişkin konuşan Filer, hayatı boyunca aşırı yemekten kaçındığını vurguladı. Sevdiği yiyecekleri tamamen hayatından çıkarmak yerine dengeli porsiyonlarla tüketmeyi tercih ettiğini belirten Filer, ölçülü beslenmenin günlük yaşamındaki önemli alışkanlıklardan biri olduğunu anlattı.

HER SABAH GÖMLEĞİNİ GİYİP, KRAVATINI TAKIYOR

Owen Filer'ın yaşamında dikkat çeken ayrıntı yalnızca beslenme alışkanlıkları değil. Yakınlarının anlattığına göre 107 yaşındaki adam, her sabah temiz gömleğini giyiyor, kravatını takıyor ve ayakkabılarını temizliyor. Güne belirli bir amaçla başlaması, çevresindekilerin özellikle dikkatini çekiyor.



Başlıklar :Owen Fileruzun yaşam sırrıuzun ömür
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Tam 107 yaşında: Uzun yaşamın sırrını anlattı sofrasından eksik etmediği yemek şaşırttı

Galler'in Cwmbran kentinde yaşayan Owen Filer, 1919'da dünyaya geldi. İkinci Dünya Savaşı gazisi olan Filer, 19 Ekim 2026'da 107'nci yaşını kutladı.


Dört çocuk, 10 torun ve 15 torun torunu bulunan Filer, uzun ömrüne ilişkin merak edilenleri anlattı.

107 YILDIR VAZGEÇMEDİĞİ YEMEK

Filer'ın yaşam öyküsünde en dikkat çeken ayrıntılardan biri, yıllardır değişmeyen yemek tercihi oldu. Balık ve patates kızartmasını çok sevdiğini belirten 107 yaşındaki adam, bu yiyeceği uzun yıllardır tüketmeye devam ediyor.


Ancak Filer, uzun yaşamını tek bir yiyeceğe bağlamıyor. Ona göre asıl önemli nokta, sevilen yemekleri tüketirken ölçüyü kaçırmamak.

UZUN YAŞAMININ SIRRINI BU SÖZLERLE ANLATTI

Beslenme alışkanlıklarına ilişkin konuşan Filer, hayatı boyunca aşırı yemekten kaçındığını vurguladı. Sevdiği yiyecekleri tamamen hayatından çıkarmak yerine dengeli porsiyonlarla tüketmeyi tercih ettiğini belirten Filer, ölçülü beslenmenin günlük yaşamındaki önemli alışkanlıklardan biri olduğunu anlattı.

HER SABAH GÖMLEĞİNİ GİYİP, KRAVATINI TAKIYOR

Owen Filer'ın yaşamında dikkat çeken ayrıntı yalnızca beslenme alışkanlıkları değil. Yakınlarının anlattığına göre 107 yaşındaki adam, her sabah temiz gömleğini giyiyor, kravatını takıyor ve ayakkabılarını temizliyor. Güne belirli bir amaçla başlaması, çevresindekilerin özellikle dikkatini çekiyor.



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