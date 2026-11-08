Tam 107 yaşında: Uzun yaşamın sırrını anlattı sofrasından eksik etmediği yemek şaşırttı

107 YILDIR VAZGEÇMEDİĞİ YEMEK

Filer'ın yaşam öyküsünde en dikkat çeken ayrıntılardan biri, yıllardır değişmeyen yemek tercihi oldu. Balık ve patates kızartmasını çok sevdiğini belirten 107 yaşındaki adam, bu yiyeceği uzun yıllardır tüketmeye devam ediyor.





Ancak Filer, uzun yaşamını tek bir yiyeceğe bağlamıyor. Ona göre asıl önemli nokta, sevilen yemekleri tüketirken ölçüyü kaçırmamak.