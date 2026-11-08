AK Parti’den 18 yaşına giren gençlere doğum günü ziyareti

08/11/2026, Pazar12:54
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
28

Bildirimler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında karşıladı08 Kasım 2026 12:38 PazarSON DAKİKA
Saatlerce elektrik olmayacak: BEDAŞ ilçe ilçe duyurdu08 Kasım 2026 12:15 PazarSON DAKİKA
Yurt genelinde soğuk havalar etkisin arttırıyor: ⚠️Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı08 Kasım 2026 12:00 PazarSON DAKİKA
Doğu Ekspresi biletleri satışa çıktı: İşte bilet fiyatları ve sefer tarihleri08 Kasım 2026 11:39 PazarSON DAKİKA
SGK uzmanı masadaki 4 farklı zam oranını rakam rakam hesapladı08 Kasım 2026 11:00 PazarSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında karşıladıYurt genelinde soğuk havalar etkisin arttırıyor: ⚠️Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısıSGK uzmanı masadaki 4 farklı zam oranını rakam rakam hesapladı✍ Hayrettin Karaman yazdı: 'Tamahkârla sahtekâr çabuk anlaşır'Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in İsrail hayranlığı bitmiyor

AK Parti’den 18 yaşına giren gençlere doğum günü ziyareti

Yeni Şafak11:35, 08/11/2026, PazarG: Güncelleme: 11:37, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
18 yaşına giren gençlere evlerinde sürpriz

AK Parti Gençlik Kolları’nın 81 ilde eş zamanlı yürüttüğü “Genç Arazi” programı kapsamında, İstanbul Esenler’de 18 yaşına giren gençlerin evlerine ziyaret gerçekleştirildi.

AK Parti Gençlik Kolları, 18 yaşına giren gençlerle buluşmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak “Genç Arazi” programını hayata geçirdi. Program kapsamında İstanbul’un Esenler ilçesinde de gençlere yönelik doğum günü ziyaretleri düzenlendi.

18 yaş heyecanına ortak oldular

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ve Esenler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Taha Cerrahoğlu’nun katıldığı ziyaretlerde, 18 yaşına giren gençlerin evlerine konuk olundu.

Gençlerin doğum günlerini kutlayan heyet, iyi dileklerini ileterek gençlerle sohbet etti. Ziyaretler sırasında AK Parti Gençlik Kolları’na yönelik üyelik çalışmaları da gerçekleştirildi.

Gençlerle doğrudan iletişim

81 ilde eş zamanlı yürütülen “Genç Arazi” programıyla gençlerle doğrudan iletişim kurulması, onların teşkilat çalışmalarına katılımının artırılması ve 18 yaşına giren gençlerle bir araya gelinmesi hedefleniyor. Programın farklı illerde gerçekleştirilecek ziyaretlerle devam etmesi planlanıyor.


Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la engelli gencin duygulandıran diyaloğu
Hayat
'Sen Olmazsan Biz Solarız': AK Partili gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygu dolu beyaz gül sürprizi
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da gençlerle buluştu: Türkiye'nin gelişim serüveni filmi salonda büyük alkış aldı

Başlıklar :gençlikAK PartiDoğum günü
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

AK Parti’den 18 yaşına giren gençlere doğum günü ziyareti
18 yaşına giren gençlere evlerinde sürpriz
1/2
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet