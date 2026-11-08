AK Parti’den 18 yaşına giren gençlere doğum günü ziyareti

AK Parti Gençlik Kolları, 18 yaşına giren gençlerle buluşmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak “Genç Arazi” programını hayata geçirdi. Program kapsamında İstanbul’un Esenler ilçesinde de gençlere yönelik doğum günü ziyaretleri düzenlendi.
18 yaş heyecanına ortak oldular
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ve Esenler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Taha Cerrahoğlu’nun katıldığı ziyaretlerde, 18 yaşına giren gençlerin evlerine konuk olundu.
Gençlerin doğum günlerini kutlayan heyet, iyi dileklerini ileterek gençlerle sohbet etti. Ziyaretler sırasında AK Parti Gençlik Kolları’na yönelik üyelik çalışmaları da gerçekleştirildi.
Gençlerle doğrudan iletişim
81 ilde eş zamanlı yürütülen “Genç Arazi” programıyla gençlerle doğrudan iletişim kurulması, onların teşkilat çalışmalarına katılımının artırılması ve 18 yaşına giren gençlerle bir araya gelinmesi hedefleniyor. Programın farklı illerde gerçekleştirilecek ziyaretlerle devam etmesi planlanıyor.
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