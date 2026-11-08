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MEB Açık Lise 1. dönem sınavları ne zaman, saat kaçta? Sınav yerleri açıklandı mı? MEB 2026-2027 AÖL sınav tarihleri

18:17, 08/11/2026, PazarG: Güncelleme: 18:19, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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AÖL öğrencilerinin beklediği tarih belli oldu: Sınavlar ne zaman?

AÖL 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi sınav tarihlerini duyurdu. AÖL 1. dönem sınav oturum saatleri, sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih ve Açık Lise sınav giriş yerlerinin nereden öğrenileceğine ilişkin tüm detaylar öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte sınav programı.

AÖL sınav tarihleri 2026-2027 eğitim öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 20 Aralık 2026 Pazar günü iki oturumda yapılırken sınav giriş belgeleri 15 Aralık’tan itibaren erişime açılacak.

AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

AÖL 1. dönem sınavları, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında 20 Aralık 2026 Pazar günü yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre Açık Öğretim Lisesi yazılı sınavları aynı gün iki ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek.

Lise eğitimini açık öğretim yoluyla sürdüren öğrenciler için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ise 12 Ekim 2026 mesai bitimine kadar devam edecek.

AÖL sınavları saat kaçta?

Açık Öğretim Lisesi birinci dönem yazılı sınavlarında uygulanacak oturum saatleri şöyle:

  • 1. oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü saat 10.00
  • 2. oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü saat 14.00

Sınavlar, belirlenen tarihler ve oturum saatlerinde 81 il ile belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

Yazılı sınava katılacak öğrenciler, 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren Açık Öğretim Lisesi öğrenci giriş sistemi üzerinden fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.

Öğrencilerin sınav öncesinde AÖL Bilgi Yönetim Sistemi'ne giriş yaparak sınav giriş belgelerini kontrol etmeleri gerekiyor.

Sınav giriş belgesinde fotoğraf zorunlu

Öğrencilerin dönem sınavlarına fotoğraflı sınav giriş belgesi ile geçerli bir kimlik belgesiyle katılması gerekiyor. Sınav giriş belgesinde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

Bu nedenle öğrencilerin Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi'ndeki fotoğraflarını sınav öncesinde kontrol etmeleri gerekiyor.

Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrencilerin ise halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak güncel fotoğraflarını sisteme yükletmeleri gerekiyor.

Sınava girerken hangi belgeler gerekli?

AÖL öğrencilerinin sınava katılabilmeleri için fotoğraflı sınav giriş belgesi ile geçerli bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Sınav sürecinde dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar şöyle:

  • Sınav giriş belgesinin fotoğraflı olması gerekiyor.
  • Fotoğrafı bulunmayan sınav giriş belgeleriyle sınava giriş yapılamayacak.
  • Öğrencilerin AÖL Bilgi Yönetim Sistemi'ndeki fotoğraflarını önceden kontrol etmeleri gerekiyor.
  • Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrencilerin halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak güncel fotoğraflarını yükletmeleri gerekiyor.

AÖL sınav giriş belgesi nereden alınır?

Yazılı sınava girecek adaylar, 15 Aralık 2026'dan itibaren AÖL öğrenci giriş sistemi üzerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerine ulaşabilecek.

Böylece 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem yazılı sınavları için sınav tarihi, oturum saatleri ve sınav giriş belgesinin erişime açılacağı tarih netleşmiş oldu.

AÖL kayıtları ne zaman sona erecek?

2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. MEB takvimine göre kayıt işlemlerinin 12 Ekim 2026 tarihinde mesai bitimine kadar tamamlanması gerekiyor.

AÖL öğrencileri, sınav öncesinde kayıt durumlarını, sistemdeki fotoğraflarını ve sınav giriş belgelerini kontrol ederek sınava ilişkin işlemlerini tamamlayabilecek.

Başlıklar :aölaçık öğretim lisesiaöl sınavlarımilli eğitim bakanlığımeb
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MEB Açık Lise 1. dönem sınavları ne zaman, saat kaçta? Sınav yerleri açıklandı mı? MEB 2026-2027 AÖL sınav tarihleri
AÖL öğrencilerinin beklediği tarih belli oldu: Sınavlar ne zaman?
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