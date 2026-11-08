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Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri

18:38, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş bu akşam sahasında Gençlerbirliğini konuk edecek. Karşılaşma öncesinde muhtemel 11'ler belli olurken, maçın saat kaçta başlayacağı ve canlı yayın kanalı da futbolseverler tarafından araştırılıyor. Son olarak Avrupa'da puan kaybı yaşayan Beşiktaş'ın Süper Lig'deki zirve yarışındaki bu önemli mücadelesi ise yakından takip edilecek. Gençlerbirliğinde ise üst sıralara yükselmek için deplasmanda tek hedef galibiyet. İşte Beşiktaş Gençlerbirliği maçı canlı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler ve takımlardan son gelişmeler.

Beşiktaş – Gençlerbirliği maçı, 8 Kasım Pazar günü saat 21.00’de Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Süper Lig’in 11. haftasındaki karşılaşma öncesinde iki takımın muhtemel kadroları ve yayın bilgileri belli oldu.


Beşiktaş – Gençlerbirliği maçı, Süper Lig’in 11. haftasında İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda yapılacak. 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 21.00’de başlayacak mücadelede Beşiktaş, 19 puanla; Gençlerbirliği ise 11 puanla sahaya çıkacak.

Beşiktaş – Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak; yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Murat Ergin Gözütok üstlenecek.


Maçın programı ve yayın bilgileri şöyle:


- Tarih: 8 Kasım 2026 Pazar

- Başlama saati: 21.00

- Stat: Tüpraş Stadyumu

- Yayın kanalı: beIN Sports 1

- Hakem: Atilla Karaoğlan



Beşiktaş’ın muhtemel ilk 11’i

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano’nun, yoğun maç takvimi nedeniyle Gençlerbirliği karşısında kadroda değişiklik yapması bekleniyor.


Siyah-beyazlı ekibin muhtemel ilk 11’i şöyle: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, İlhan Fakılı, Trossard, Vlahovic.

Gençlerbirliği’nin muhtemel ilk 11’i

Gençlerbirliği’nin Beşiktaş deplasmanında sahaya çıkması beklenen kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor:


İrfan Can Eğribayat, Arda Çelik, Metehan Baltacı, Thalisson, Hamza Aydar, Oğulcan Ülgün, Diabate, Tongya, Traore, Gouveia, Mendes.

İki takımın ligdeki puan durumu

Beşiktaş, geride kalan 10 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 19 puan topladı. Gençlerbirliği ise aynı dönemde oynadığı 10 karşılaşmadan 11 puan çıkardı.


Ev sahibi Beşiktaş, taraftarı önünde üç puan arayacak. Gençlerbirliği de deplasmandan puanla dönmek için mücadele edecek.

Başlıklar :beşiktaşgençlerbirliğifutbolTrendyol Süper Lig
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Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri

Beşiktaş – Gençlerbirliği maçı, 8 Kasım Pazar günü saat 21.00’de Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Süper Lig’in 11. haftasındaki karşılaşma öncesinde iki takımın muhtemel kadroları ve yayın bilgileri belli oldu.


Beşiktaş – Gençlerbirliği maçı, Süper Lig’in 11. haftasında İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda yapılacak. 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 21.00’de başlayacak mücadelede Beşiktaş, 19 puanla; Gençlerbirliği ise 11 puanla sahaya çıkacak.

Beşiktaş – Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak; yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Murat Ergin Gözütok üstlenecek.


Maçın programı ve yayın bilgileri şöyle:


- Tarih: 8 Kasım 2026 Pazar

- Başlama saati: 21.00

- Stat: Tüpraş Stadyumu

- Yayın kanalı: beIN Sports 1

- Hakem: Atilla Karaoğlan



Beşiktaş’ın muhtemel ilk 11’i

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano’nun, yoğun maç takvimi nedeniyle Gençlerbirliği karşısında kadroda değişiklik yapması bekleniyor.


Siyah-beyazlı ekibin muhtemel ilk 11’i şöyle: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, İlhan Fakılı, Trossard, Vlahovic.

Gençlerbirliği’nin muhtemel ilk 11’i

Gençlerbirliği’nin Beşiktaş deplasmanında sahaya çıkması beklenen kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor:


İrfan Can Eğribayat, Arda Çelik, Metehan Baltacı, Thalisson, Hamza Aydar, Oğulcan Ülgün, Diabate, Tongya, Traore, Gouveia, Mendes.

İki takımın ligdeki puan durumu

Beşiktaş, geride kalan 10 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 19 puan topladı. Gençlerbirliği ise aynı dönemde oynadığı 10 karşılaşmadan 11 puan çıkardı.


Ev sahibi Beşiktaş, taraftarı önünde üç puan arayacak. Gençlerbirliği de deplasmandan puanla dönmek için mücadele edecek.

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