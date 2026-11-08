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Kasım ara tatili hangi gün başlıyor, hangi gün sona eriyor? Tatil 9 gün mü olacak? MEB 2026 ilk ara tatil tarihleri

18:54, 08/11/2026, PazarG: Güncelleme: 18:57, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Kasım ara tatili için geri sayım sürerken öğrenciler ve veliler, MEB’in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine odaklandı. Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün sürecek tatil ne zaman başlayacak, öğrenciler hangi gün ders başı yapacak? İşte son ders gününden okula dönüşe, yarıyıl tatilinden ikinci ara tatile kadar takvimde öne çıkan tarihler.

Kasım ara tatili, 16-20 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak ve hafta sonlarıyla birlikte 9 gün sürecek. Öğrenciler, 13 Kasım’da son derslerine girip 23 Kasım’da yeniden ders başı yapacak.


Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre kasım ara tatili, Türkiye genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem ara tatili, 20 Kasım Cuma günü sona erecek.


Kasım ara tatili ne zaman?


2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak.


Öğrenciler, 20 Kasım 2026 Cuma gününe kadar ara tatilde olacak.


Birinci dönem ara tatili tarihleri şöyle:


Başlangıç: 16 Kasım 2026 Pazartesi

Bitiş: 20 Kasım 2026 Cuma



Kasım ara tatili nasıl 9 gün olacak?


Öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü derslerin tamamlanmasının ardından hafta sonu tatiline girecek. Beş günlük ara tatilin öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonları da eklendiğinde toplam tatil süresi 9 güne ulaşacak.


Tatil ve okula dönüş takvimi şöyle:


Tatil öncesi son ders günü: 13 Kasım 2026 Cuma


Ara tatil: 16-20 Kasım 2026


Hafta sonları dâhil toplam süre: 9 gün


Okula dönüş: 23 Kasım 2026 Pazartesi



Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?


Birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü karnelerin verilmesiyle tamamlanacak. Yarıyıl tatili, 25 Ocak Pazartesi ile 5 Şubat Cuma tarihleri arasında yapılacak.


Hafta sonlarıyla birlikte 16 gün sürecek tatilin ardından ikinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.


İkinci ara tatil mart ayında yapılacak


İkinci dönemin ara tatili, 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak. Öğrenciler, hafta sonunun ardından 15 Mart Pazartesi günü derslerine dönecek.

Okullar ne zaman kapanacak?


2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.


Buna göre takvimde öne çıkan tarihler şöyle:


Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026

Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

İkinci dönemin başlangıcı: 8 Şubat 2027

İkinci dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027

Eğitim öğretim yılının sona ermesi: 25 Haziran 2027

Başlıklar :mebmilli eğitim bakanlığıara tatilara tatil tarihlerikasım ara tatiliyarıyıl tatili
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Kasım ara tatili hangi gün başlıyor, hangi gün sona eriyor? Tatil 9 gün mü olacak? MEB 2026 ilk ara tatil tarihleri

Kasım ara tatili, 16-20 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak ve hafta sonlarıyla birlikte 9 gün sürecek. Öğrenciler, 13 Kasım’da son derslerine girip 23 Kasım’da yeniden ders başı yapacak.


Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre kasım ara tatili, Türkiye genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem ara tatili, 20 Kasım Cuma günü sona erecek.


Kasım ara tatili ne zaman?


2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak.


Öğrenciler, 20 Kasım 2026 Cuma gününe kadar ara tatilde olacak.


Birinci dönem ara tatili tarihleri şöyle:


Başlangıç: 16 Kasım 2026 Pazartesi

Bitiş: 20 Kasım 2026 Cuma



Kasım ara tatili nasıl 9 gün olacak?


Öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü derslerin tamamlanmasının ardından hafta sonu tatiline girecek. Beş günlük ara tatilin öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonları da eklendiğinde toplam tatil süresi 9 güne ulaşacak.


Tatil ve okula dönüş takvimi şöyle:


Tatil öncesi son ders günü: 13 Kasım 2026 Cuma


Ara tatil: 16-20 Kasım 2026


Hafta sonları dâhil toplam süre: 9 gün


Okula dönüş: 23 Kasım 2026 Pazartesi



Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?


Birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü karnelerin verilmesiyle tamamlanacak. Yarıyıl tatili, 25 Ocak Pazartesi ile 5 Şubat Cuma tarihleri arasında yapılacak.


Hafta sonlarıyla birlikte 16 gün sürecek tatilin ardından ikinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.


İkinci ara tatil mart ayında yapılacak


İkinci dönemin ara tatili, 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak. Öğrenciler, hafta sonunun ardından 15 Mart Pazartesi günü derslerine dönecek.

Okullar ne zaman kapanacak?


2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.


Buna göre takvimde öne çıkan tarihler şöyle:


Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026

Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

İkinci dönemin başlangıcı: 8 Şubat 2027

İkinci dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027

Eğitim öğretim yılının sona ermesi: 25 Haziran 2027

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