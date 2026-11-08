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EMEKLİYE SEYYANEN ZAM SON GELİŞMELER: 2027 emekliye seyyanen zam ne zaman gelecek? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için artış ne kadar olacak?

21:51, 08/11/2026, PazarG: Güncelleme: 21:52, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Emekliye seyyanen zam açıklamaları sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2027 için yürütülen çalışmaya ilişkin açıklamasında, artışın nasıl belirleneceğine yönelik değerlendirilen ölçütleri ve hazırlık sürecinin takvimini paylaştı. Peki Emekliye seyyanen zam ne zaman yapılacak, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ek artış nasıl hesaplanacak? İşte Bakan Şimşek tarafından yapılan emekliye seyyanen zam açıklamaları ve detaylar...

Emekliye seyyanen zam seçeneğinin de değerlendirildiği çalışmaya ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını söyledi. Artışta yaş ve prim ödeme gününün dikkate alınması üzerinde çalışılırken zam tutarı ve uygulama tarihi henüz açıklanmadı.


Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken emekliye seyyanen zam seçeneğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, 2027 yılında emeklilerin alım gücünü desteklemek amacıyla yürütülen teknik çalışmanın sürdüğünü, nihai şeklinin büyük ihtimalle aralık ayında ortaya çıkacağını belirtti.


Zam çalışmasında hangi ölçütler değerlendiriliyor?

Şimşek, düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını ifade ederek artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasını daha adaletli bulduklarını söyledi. Seyyanen artış seçeneğinde de bu ölçütlere göre farklılaşmanın değerlendirildiğini belirtti.


Çalışmanın henüz tamamlanmadığını vurgulayan Şimşek, “Herkese aynı değil, yaşa ve ödenen prime göre seyyanen de olsa bir farklılaşmaya gidilmesi hususu çalışılıyor.” dedi.


Açıklamada öne çıkan başlıklar şöyle:

- Düzenlemenin tüm emeklileri kapsaması öngörülüyor.

- Artışın hesaplanmasında yaş ve prim ödeme gün sayısının dikkate alınması değerlendiriliyor.

- Zam tutarı veya oranı açıklanmış değil.

- Teknik çalışmanın büyük ihtimalle aralık ayında tamamlanması bekleniyor.



Emekliye seyyanen zam ne kadar olacak?

Bakan Şimşek, hazırlığın Hazine ve Maliye Bakanlığının yanı sıra başka kurum ve bakanlıkları da ilgilendirdiğini belirterek süreç tamamlanmadan rakam vermenin doğru olmayacağını söyledi.


Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan transferlerdeki artışa da değinen Şimşek, çalışmanın tedbir boyutunun olabileceğini ve mali büyüklüğün buna göre değişebileceğini ifade etti. Açıklamada en düşük emekli aylığının ne kadar olacağına ilişkin bir tutar da paylaşılmadı.



Emekliye seyyanen zam ne zaman gelecek?


Bakan Şimşek, nihai çalışmanın büyük ihtimalle aralık ayında tamamlanacağını ve bütçenin hemen ardından milletvekillerinin değerlendirmesine sunulacağını düşündüğünü söyledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kabine Toplantısı sonrasında, 2027 bütçesinde emeklilerin durumunu iyileştirecek mali imkânların oluşturulduğunu açıklamıştı. Ancak düzenlemenin uygulama tarihi, artışın tutarı ve hesaplama yöntemi henüz netleşmedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2027 yılında emeklilerin alım gücünü desteklemek için yürütülen çalışmanın tüm emeklileri kapsayacağını açıkladı. Artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaştırılmasının değerlendirildiğini belirten Şimşek, düzenlemenin henüz tamamlanmadığını vurguladı. Zam tutarına ilişkin rakam paylaşmayan Şimşek, çalışmanın aralık ayında tamamlanarak bütçe görüşmelerinin ardından Meclisin takdirine sunulabileceğini ifade etti.


1. Emekliler için nasıl bir düzenleme hazırlanıyor?


Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Emeklilerin alım gücünü desteklemek amacıyla teknik bir çalışma yürütüldüğünü belirten Şimşek, “Bu çalışma henüz tamamlanmadı. Düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacaktır.” dedi.


2. Zam oranı yaşa ve prim gününe göre mi değişecek?


Şimşek, yapılacak artışın emeklilerin yaşı ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaştırılmasının değerlendirildiğini söyledi. Bu yaklaşımın daha adaletli olacağını düşündüklerini belirten Şimşek, seyyanen artışta da yaşa ve ödenen prime göre farklılaşma üzerinde çalışıldığını ifade etti. Düzenlemenin ayrıntıları ise henüz kesinleşmedi.


3. Emekliye yapılacak artış ne zaman belli olacak?


Çalışmanın birçok kurum ve bakanlığı ilgilendirdiğini vurgulayan Şimşek, bu aşamada bir rakam açıklamanın doğru olmayacağını belirtti. Şimşek, çalışmanın büyük ihtimalle aralık ayı içerisinde tamamlanarak bütçe görüşmelerinin hemen ardından milletvekillerinin takdirine sunulabileceğini söyledi.


4. Şimşek, “Emekliler yük olarak görülüyor” eleştirisine ne dedi?


Emeklilerin yük olarak görüldüğü yönündeki eleştirilere karşı çıkan Şimşek, “Emekli aylığı bir lütuf değil, bir ömür boyu çalışarak prim ödeyerek kazanılmış bir haktır.” ifadelerini kullandı. Emeklilerin ve çalışanların alım gücünü korumak için enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi gerektiğini vurguladı.


5. Borçların taksitlendirilmesi konusunda ne açıklandı?


Şimşek, 6183 sayılı Kanun kapsamında borçların yapılandırılmasına yönelik taleplere de değindi. Mevcut düzenlemede taksit süresinin 72 aya çıkarıldığını, faiz oranının ise yüzde 39’dan yüzde 29’a düşürüldüğünü belirtti.

Başlıklar :emekliye seyyanen zamemekli maaşıhazine ve maliye bakanlığıemekli zammı 2027
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EMEKLİYE SEYYANEN ZAM SON GELİŞMELER: 2027 emekliye seyyanen zam ne zaman gelecek? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için artış ne kadar olacak?

Emekliye seyyanen zam seçeneğinin de değerlendirildiği çalışmaya ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını söyledi. Artışta yaş ve prim ödeme gününün dikkate alınması üzerinde çalışılırken zam tutarı ve uygulama tarihi henüz açıklanmadı.


Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken emekliye seyyanen zam seçeneğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, 2027 yılında emeklilerin alım gücünü desteklemek amacıyla yürütülen teknik çalışmanın sürdüğünü, nihai şeklinin büyük ihtimalle aralık ayında ortaya çıkacağını belirtti.


Zam çalışmasında hangi ölçütler değerlendiriliyor?

Şimşek, düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını ifade ederek artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasını daha adaletli bulduklarını söyledi. Seyyanen artış seçeneğinde de bu ölçütlere göre farklılaşmanın değerlendirildiğini belirtti.


Çalışmanın henüz tamamlanmadığını vurgulayan Şimşek, “Herkese aynı değil, yaşa ve ödenen prime göre seyyanen de olsa bir farklılaşmaya gidilmesi hususu çalışılıyor.” dedi.


Açıklamada öne çıkan başlıklar şöyle:

- Düzenlemenin tüm emeklileri kapsaması öngörülüyor.

- Artışın hesaplanmasında yaş ve prim ödeme gün sayısının dikkate alınması değerlendiriliyor.

- Zam tutarı veya oranı açıklanmış değil.

- Teknik çalışmanın büyük ihtimalle aralık ayında tamamlanması bekleniyor.



Emekliye seyyanen zam ne kadar olacak?

Bakan Şimşek, hazırlığın Hazine ve Maliye Bakanlığının yanı sıra başka kurum ve bakanlıkları da ilgilendirdiğini belirterek süreç tamamlanmadan rakam vermenin doğru olmayacağını söyledi.


Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan transferlerdeki artışa da değinen Şimşek, çalışmanın tedbir boyutunun olabileceğini ve mali büyüklüğün buna göre değişebileceğini ifade etti. Açıklamada en düşük emekli aylığının ne kadar olacağına ilişkin bir tutar da paylaşılmadı.



Emekliye seyyanen zam ne zaman gelecek?


Bakan Şimşek, nihai çalışmanın büyük ihtimalle aralık ayında tamamlanacağını ve bütçenin hemen ardından milletvekillerinin değerlendirmesine sunulacağını düşündüğünü söyledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kabine Toplantısı sonrasında, 2027 bütçesinde emeklilerin durumunu iyileştirecek mali imkânların oluşturulduğunu açıklamıştı. Ancak düzenlemenin uygulama tarihi, artışın tutarı ve hesaplama yöntemi henüz netleşmedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2027 yılında emeklilerin alım gücünü desteklemek için yürütülen çalışmanın tüm emeklileri kapsayacağını açıkladı. Artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaştırılmasının değerlendirildiğini belirten Şimşek, düzenlemenin henüz tamamlanmadığını vurguladı. Zam tutarına ilişkin rakam paylaşmayan Şimşek, çalışmanın aralık ayında tamamlanarak bütçe görüşmelerinin ardından Meclisin takdirine sunulabileceğini ifade etti.


1. Emekliler için nasıl bir düzenleme hazırlanıyor?


Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Emeklilerin alım gücünü desteklemek amacıyla teknik bir çalışma yürütüldüğünü belirten Şimşek, “Bu çalışma henüz tamamlanmadı. Düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacaktır.” dedi.


2. Zam oranı yaşa ve prim gününe göre mi değişecek?


Şimşek, yapılacak artışın emeklilerin yaşı ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaştırılmasının değerlendirildiğini söyledi. Bu yaklaşımın daha adaletli olacağını düşündüklerini belirten Şimşek, seyyanen artışta da yaşa ve ödenen prime göre farklılaşma üzerinde çalışıldığını ifade etti. Düzenlemenin ayrıntıları ise henüz kesinleşmedi.


3. Emekliye yapılacak artış ne zaman belli olacak?


Çalışmanın birçok kurum ve bakanlığı ilgilendirdiğini vurgulayan Şimşek, bu aşamada bir rakam açıklamanın doğru olmayacağını belirtti. Şimşek, çalışmanın büyük ihtimalle aralık ayı içerisinde tamamlanarak bütçe görüşmelerinin hemen ardından milletvekillerinin takdirine sunulabileceğini söyledi.


4. Şimşek, “Emekliler yük olarak görülüyor” eleştirisine ne dedi?


Emeklilerin yük olarak görüldüğü yönündeki eleştirilere karşı çıkan Şimşek, “Emekli aylığı bir lütuf değil, bir ömür boyu çalışarak prim ödeyerek kazanılmış bir haktır.” ifadelerini kullandı. Emeklilerin ve çalışanların alım gücünü korumak için enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi gerektiğini vurguladı.


5. Borçların taksitlendirilmesi konusunda ne açıklandı?


Şimşek, 6183 sayılı Kanun kapsamında borçların yapılandırılmasına yönelik taleplere de değindi. Mevcut düzenlemede taksit süresinin 72 aya çıkarıldığını, faiz oranının ise yüzde 39’dan yüzde 29’a düşürüldüğünü belirtti.

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