EMEKLİYE SEYYANEN ZAM SON GELİŞMELER: 2027 emekliye seyyanen zam ne zaman gelecek? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için artış ne kadar olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2027 yılında emeklilerin alım gücünü desteklemek için yürütülen çalışmanın tüm emeklileri kapsayacağını açıkladı. Artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaştırılmasının değerlendirildiğini belirten Şimşek, düzenlemenin henüz tamamlanmadığını vurguladı. Zam tutarına ilişkin rakam paylaşmayan Şimşek, çalışmanın aralık ayında tamamlanarak bütçe görüşmelerinin ardından Meclisin takdirine sunulabileceğini ifade etti.
1. Emekliler için nasıl bir düzenleme hazırlanıyor?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Emeklilerin alım gücünü desteklemek amacıyla teknik bir çalışma yürütüldüğünü belirten Şimşek, “Bu çalışma henüz tamamlanmadı. Düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacaktır.” dedi.
2. Zam oranı yaşa ve prim gününe göre mi değişecek?
Şimşek, yapılacak artışın emeklilerin yaşı ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaştırılmasının değerlendirildiğini söyledi. Bu yaklaşımın daha adaletli olacağını düşündüklerini belirten Şimşek, seyyanen artışta da yaşa ve ödenen prime göre farklılaşma üzerinde çalışıldığını ifade etti. Düzenlemenin ayrıntıları ise henüz kesinleşmedi.
3. Emekliye yapılacak artış ne zaman belli olacak?
Çalışmanın birçok kurum ve bakanlığı ilgilendirdiğini vurgulayan Şimşek, bu aşamada bir rakam açıklamanın doğru olmayacağını belirtti. Şimşek, çalışmanın büyük ihtimalle aralık ayı içerisinde tamamlanarak bütçe görüşmelerinin hemen ardından milletvekillerinin takdirine sunulabileceğini söyledi.
4. Şimşek, “Emekliler yük olarak görülüyor” eleştirisine ne dedi?
Emeklilerin yük olarak görüldüğü yönündeki eleştirilere karşı çıkan Şimşek, “Emekli aylığı bir lütuf değil, bir ömür boyu çalışarak prim ödeyerek kazanılmış bir haktır.” ifadelerini kullandı. Emeklilerin ve çalışanların alım gücünü korumak için enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi gerektiğini vurguladı.
5. Borçların taksitlendirilmesi konusunda ne açıklandı?
Şimşek, 6183 sayılı Kanun kapsamında borçların yapılandırılmasına yönelik taleplere de değindi. Mevcut düzenlemede taksit süresinin 72 aya çıkarıldığını, faiz oranının ise yüzde 39’dan yüzde 29’a düşürüldüğünü belirtti.
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